El comentario de Pampita sobre el vestido que pidió ante los rumores de embarazo: "Van a decir que..."

"Hoy quería mostrar mi cintura para que no queden dudas", indicó la conductora de "Pampita Online" este miércoles. El video.

Carolina "Pampita" Ardohain habló con PrimiciasYa.com y se refirió a las nuevas versiones de embarazo que circularon hace unas horas.

La modelo y conductora rompió el silencio y, en diálogo con este medio, aclaró si se encuentra o no en la dulce espera.

La animadora de "Pampita Online" (Net TV), desmintió una vez más estar en la dulce espera: "Si eso alguna vez sucede, obviamente lo contaríamos. Por ahora no. Beso".

Desde que se casó el año pasado con Roberto García Moritán se especula con que la modelo espera un hijo con el empresario.

Este miércoles, al comienzo de su programa televisivo, Pampita hizo un comentario al respecto al mostrar su look.

"Yo no me pongo eso porque van a decir que estoy embarazada. Le dije a Mechi (vestuarista): mandame todo ajustado para que vean. Hoy quería mostrar mi cintura para que no queden dudas", indicó.

Y sobre el comentario de su compañera sobre los nuevos rumores de embarazo, la modelo aclaró: "Como el mes pasado, mes pasado y mes pasado, como siempre. Está todo bien".

Fuente: Primicias Ya