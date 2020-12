Bad Bunny se suma a Brad Pitt, Lady Gaga y Michael Shannon en 'Bullet Train'

Bad Bunny quiere comprarle un Ferrari a su novia, pero no puede, no tiene dinero, problema que esperemos que se solucione ahora que ha fichado por 'Bullet Train', la nueva película de David Leitch.

Según informa Deadline, el cantante puertoriqueño actuará junto a Brad Pitt en este loquísimo thriller de acción sobre un grupo de asesinos que van en un mismo tren con destino Tokio y tienen objetivos cruzados.

El resto del reparto confirmado incluye a Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Lerman, Masi Oka, Andrew Koji y otra cantante, Lady Gaga, que tras su nominación al Oscar por 'Ha nacido una estrella' y que la haya fichado Ridley Scott, continúa su carrera como actriz.

La película se basa en la novela 'Maria Beetle' del autor japones K?tar? Isaka y de la adaptación se ocupa el novato Zak Olkewicz. Antoine Fuqua ('The Equalizer: El protector') y Kelly McCormick serán los productores ejecutivos a través de 87North para Sony Pictures. El rodaje comenzó el 16 de noviembre de este 2020 y todavía no se ha anunciado una fecha de estreno aproximada. Solo se conocen los papeles de Pitt, King y Taylor-Johnson, que interpretan a tres de los sicarios.

Tras sacar dos discazos este 2020, 'Bullet Train' será el debut en el cine de Benito Antonio Martínez Ocasio, es decir Bad Bunny, pero no su primer trabajo como actor, pues el cantante anunció el pasado noviembre que se uniría a la tercera temporada de 'Narcos: México' para Netflix. Ambientada en los años 90 y sin Diego Luna, los cárteles recientemente independientes luchan por sobrevivir a la agitación política y la escalada de violencia. Bad Bunny interpretará a Arturo "Kitty" Paez, un miembro de la pandilla de Ramón Arellano Félix formada por jóvenes ricos de la alta sociedad con sed de dinero, las drogas y violencia: "Siempre he querido hacer películas y actuar, es un sueño hecho realidad", declaraba a ET.

Fuente: E.cartelera