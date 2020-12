Pocas ganas de desaforar a Traferri

Este jueves, los senadores que integran la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores de Santa Fe recibieron a los fiscales Matías Edery y Luis Schappa Pietra, para que presenten los elementos probatorios correspondientes al pedido de desafuero del senador Armando Traferri por su supuesta participación en una asociación delictiva relacionada con el juego clandestino.

La reunión conjunta duró más de dos horas y, tras el encuentro, los integrantes de la comisión reconocieron que la documentación presentada por los fiscales “no es altamente probatoria”.

En tanto, fueron los senadores Lisandro Enrico (Gral. López) y Raúl Gramajo (9 de Julio) quienes estuvieron a cargo del diálogo con la prensa al finalizar la reunión.

Enrico admitió en primer lugar que “en el texto de los fiscales se sostiene que el senador Traferri es organizador de una asociación delictiva, y eso exige tener los elementos que lo pongan en esa situación”. En ese sentido, reconoció: “esperábamos que en esta reunión hubiera más elementos probatorios, sin decirlas, pero al menos indicarlas”.

Asimismo, el legislador detalló que en el encuentro, los fiscales del caso “ratificaron los dichos, los audios y se agregó una escucha telefónica al expediente”.



Respecto a la documentación que presentaron los fiscales Edery y Schappa Pietra , el senador del departamento Gral. López insistió: “esperábamos encontrar algún otro elemento de prueba”, al tiempo que evitó dar plazos para la emisión de un dictamen por parte de la comisión o para el tratamiento del pedido de los fiscales en el recinto de la cámara.

Y agregó: “Hay una conjetura de investigación pero en ningún lugar fue acreditado. La figura que ellos (los fiscales) plantean no está demostrada“. Sobre las preguntas que realizaron los senadores, Enrico afirmó que “hemos consultado si tuvieron encuentros con Sain y las tuvieron. Y eso también hace a la decisión política que tenemos que tomar los senadores”.

Finalmente, el senador por el FPCYS expresó que “hay una confrontación política muy grande dentro del peronismo y no queremos que esa interna se traslade al Senado”.

“Hay un contexto político que está atravesado por el senador Traferri y su conflicto con el gobierno y eso también vamos a evaluarlo”, cerró.

Por su lado, el senador por el departamento 9 de Julio, Joaquín Gramajo, detalló: “Una de las consultas que hice fue si habían estado reunidos en la cárcel con Ponce Asahad y me reconocieron que si, que estuvieron reunidos antes de la audiencia. En teoría, estuvieron poniéndose de acuerdo en que si el exfiscal iba a declarar por escrito u oralmente.

Respecto al vídeo de la declaración que emitió Ponce Asahad, el legislador aseguró que “dije y reitero, el tape la grabación de la audiencia lo revisé detalladamente y con mi experiencia de abogado me parece un poco inducida“.

“La documentación que se envió no es altamente probatoria. Hay mucha sugestión. Para imputar un delito tiene que haber una prueba fehaciente y contundente sobre todo cuando se trata de temas de esta naturaleza”, finalizó Gramajo.

Fuente: Sin Mordaza