La dura respuesta de Alberto Fernández a Alfredo Cornejo: “Venga que le rindo cuentas las veces que usted quiera”

El presidente Alberto Fernández aseguró este viernes que el Gobierno nacional todavía sigue negociando con el laboratorio Pfizer para poder comprar su vacuna y le contestó en duros términos al diputado Alfredo Cornejo quien había denunciado que las tratativas se empantanaron por un pedido de coimas.

“Ahora vamos a ponernos a trabajar para vacunar a todos. Pero veo páginas y páginas que se escriben y preguntan por qué solamente contratamos la vacuna rusa”, dijo el mandatario en el Estadio Único de La Plata.

En esa línea, explicó que el Gobierno contrató también la vacuna de Oxford-AstraZeneca y la de COVAX. Incluso explicó que “todavía” esperan poder contratar la de Pfizer. “Si es que ellos acceden”, aclaró.

Luego, en un tono mucho más confrontativo, mencionó que “alguien” dijo públicamente que “sospechaba” que detrás de los idas y vueltas con Pfizer había un acto de corrupción. “Corrupción fue dejar vencer miles de vacunas en los galpones de la aduana. Eso era corrupción y no lo escuché al presidente del radicalismo hablar de eso”, dijo Fernández -visiblemente enojado- en referencia al escándalo que salió a la luz en los primeros días del gobierno del Frente de Todos.

Y luego, remató: “Cornejo, venga que le rindo cuentas las veces que usted quiera, porque nosotros no le robamos a la gente. Venga todas las veces que usted quiera”.

Durante la última semana, Juntos por el Cambio denunció “el irresponsable y mal manejo” del Gobierno respecto de las vacunas contra el COVID-19, sobre todo en relación con la revelación del presidente de Rusia, Vladímir Putin, de que la Sputnik V no es recomendable para los mayores de 60 años: “Estamos preocupados y hubo una politización del tema, como con la cuarentena, que ha puesto a la población en alerta”, dijo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa virtual.

Al criticar la “poca transparencia” de la Casa Rosada, incluso insinuó que podrían haber existido irregularidades que explican por qué la vacuna de Pfizer no llegará a nuestro país y sí se aplicará en Gran Bretaña, Chile y México. “Nos enteramos de algunas condiciones; hay olores extraños y por eso no llega a la Argentina. Algo pasó en la contratación. Queremos saber qué pasó. Que no vaya a ser que no tengamos esa vacuna porque alguien metió la mano”, sumó Cornejo.

El titular de la UCR, también reclamó que el ministro de Salud, Ginés González García, concurra al Congreso a dar explicaciones sobre el tema y consideró que Putin “dejó en ridículo a Alberto Fernández” al anunciar que la vacuna rusa no está autorizada para mayores de 60 años.

