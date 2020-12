«Falta de respeto»: Eduardo Duhalde cruzó a Cristina Kirchner por sus últimas declaraciones sobre el gabinete

El ex mandatario afirmó; «Eso no es un ninguneo, es peor, es directamente atacar al presidente».

Eduardo Duhalde habló sobre las últimas declaraciones que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, formuló respecto del gabinete actual en el acto de ayer en La Plata y aseveró: «Es una falta de respeto absoluta al presidente, que estaba ahí, presente. Pero parece que le gusta que lo maltraten. Eso no es un ninguneo, es peor, es directamente atacar al presidente».

Este sábado, en declaraciones radiales, dadas a conocer por NA, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró que «la única salida posible es el reencuentro de los argentinos, algo que algunos piensan utópicos» y alertó: «Si no hacen un esfuerzo por hacer una gran coalición legislativa tipo la chilena post (Augusto) Pinochet, no hay salida, y serán responsables de una matanza, porque la Argentina puede caer en situaciones límites».

Quien también se refirió a los dichos de la titular del Senado fue el diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés, quien consideró que «deberían hacerse cambios en el gabinete para oxigenar» , ya que, «ha habido desgaste en algunas areas». Este sábado, acorde con la información difundida por NA, el legislador sostuvo: «Hubo una enunciación de la vicepresidenta en lo que creo que tiene razón» y sobre posibles modificaciones en el gabinete, adelantó: «El presidente está evaluando modificaciones en esa sintonía».

Cristina Kirchner: «Vayan a buscar otro laburo»

La ex mandataria, Cristina Kirchner, afirmó en sus redes sociales: «Les digo a todos y a todas: todos aquellos que tengan miedo, o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministros, ministras, legisladores, legisladoras. Vayan a buscar otro laburo» y subrayó: «Necesitamos gente que los sillones que ocupe como ministro, ministra, legislador o legisladora, sea para representar los intereses del pueblo».

En esa sintonía, recalcó: «Es necesario que pongamos mucho esfuerzo el año que viene para que los precios de los alimentos, los salarios, las tarifas vuelvan a alinearse en un círculo virtuoso que permita aumentar la demanda y la actividad económica».

