Israel ya vacuna a toda su población y Netanyahu fue el primero en aplicarse la de Pfizer

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Salud, Yuli Edelstein, recibieron las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer en Israel en un evento que se transmitió en vivo en todo Israel como parte de la campaña para alentar al público a recibir el jab.

"Es una pequeña oportunidad para una persona y un gran paso hacia la salud de todos nosotros", dijo el primer ministro.

Los líderes fueron vacunados en el Centro Médico Sheba, Tel Hashomer por el médico del primer ministro, el Dr. Zvi Herman Berkowitz. Netanyahu recibió un pinchazo en el brazo derecho. Edelstein recibió un disparo en el brazo izquierdo.

"Este es un día muy importante para el Estado de Israel", dijo Netanyahu antes de recibir la vacuna. “Llevamos casi un año viviendo la peor pandemia que ha conocido la humanidad en los últimos 100 años y este es el comienzo de la salida. Hemos traído millones de vacunas a nuestro pequeño Estado de Israel y todos necesitan vacunarse. Yo pidió ser vacunado primero con el ministro [de Salud] [Yuli] Edelstein para dar un ejemplo personal.

"Creo que si hacemos esto juntos, venceremos la corona y antes de lo que la gente espera", agregó más tarde.

Edelstein habló con emoción sobre cómo cuando miró la fecha, el 19 de diciembre, descubrió que era el mismo día de 1984 en que se llevó a cabo su juicio en la URSS debido a su deseo de emigrar a Israel.

“Hoy, 19 de diciembre de 2020, tengo el gran privilegio de ser Ministro de Salud en el gobierno israelí”, dijo. Amigos, “hay motivos para el optimismo”.

Poco después de que los dos fueran vacunados, dijeron que se sentían "muy bien".

"Estoy muy feliz" y "creo que es una verdadera celebración, una noche histórica", dijo Levy en una entrevista con el Jerusalem Post.

Recordó cómo en febrero, una docena de israelíes que habían sido retenidos en el crucero Diamond Princess llegaron a Israel y fueron transportados a Sheba, el primer hospital para tratar a pacientes con coronavirus.

"No sabíamos qué era esto entonces", dijo Levy. "Esto es simbólico para mí que estamos comenzando hoy lo que podría ser el fin [del virus] en este hospital".

Respondió a quienes se muestran escépticos sobre la vacunación recordándoles que las vacunas han sido aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y que "no es fácil obtener la aprobación de la FDA".

Le dijo al Post que los efectos secundarios de la vacuna son comparables a los de la vacuna contra la influenza y pidió al público que se vacune.

“En la vida de un médico, en la vida de un director general, hay varios momentos que son emocionantes. Pero este es uno de los más importantes para mí ”, dijo Kreiss al Post. “Aceptamos aquí hace 10 meses al primer paciente cuando no sabíamos qué esperar. Teníamos miedos y nos tomó mucho tiempo aprender sobre esta enfermedad, entender que es una enfermedad grave.

“Perdimos muchos pacientes aquí y esperamos el momento que simbolizaría el cambio en la dinámica de la lucha contra la enfermedad a la prevención o curación de la enfermedad”, continuó. "Y este fue el movimiento simbólico".

Regev-Yochay expresó sentimientos similares y dijo que "este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida".

Dijo que hace 10 meses, nunca hubiera creído que la vacunarían.

“Entiendo por qué es importante para mí ser una de las primeras personas, o de lo contrario le daría mi lugar a los ancianos o alguien en mayor riesgo”, agregó Regev-Yochay. “Me siento como un representante y digo que está bien seguir adelante. No tengas miedo. Este es el primer paso hacia el final de todo esto ".

El domingo, el presidente Reuven Rivlin será vacunado en el Centro Médico de la Universidad de Hadassah, y el comisionado de coronavirus, el profesor Nachman Ash, en una clínica de salud Maccabi en Herzliya, junto con miles de profesionales médicos en todo Israel.

“Hago un llamado a todos para que vengan y se vacunen, y en primer lugar se aseguren de que sus familiares que están en riesgo, especialmente los adultos mayores, lo hagan lo antes posible”, dijo el viernes el primer ministro suplente Benny Gantz.

Él también será vacunado el domingo.

Una encuesta de la Asociación Médica de Israel publicada durante el fin de semana encontró que el 82% de los médicos tienen la intención de vacunarse contra el virus.

Los cuatro fondos de salud del país han publicado sus calendarios de vacunación en los últimos días, abriendo líneas directas y haciendo citas para comenzar el lunes para la población mayor de 60 años de Israel, así como para aquellos con afecciones médicas subyacentes que los ponen en riesgo de desarrollar un caso grave de enfermedad. la enfermedad.

"Si de hecho los israelíes son vacunados a una tasa de alrededor de 50.000 personas por día desde principios de enero o un poco antes, entonces las vacunas comenzarán a afectar la morbilidad ya en febrero", escribió el profesor Eran Segal, biólogo computacional de el Instituto de Ciencias Weizmann en un artículo de opinión publicado por N12.

Según sus modelos, solo tomará alrededor de otras seis o siete semanas con la tasa actual de infección para llegar a 1.000 pacientes gravemente enfermos en los hospitales de Israel. Pero dijo que aproximadamente al mismo tiempo, las vacunas deberían comenzar a hacer efecto.

“Una vez que comencemos a vacunar a una tasa alta, se puede estimar que en un mes y medio o dos meses después, veremos una disminución muy significativa tanto en la mortalidad como en la morbilidad severa”, escribió Segal.

Aunque muchos israelíes han expresado sus dudas sobre tomar la vacuna debido a su rápido desarrollo y proceso de aprobación, la línea de citas de Maccabi se colapsó el jueves por la noche dentro de las dos horas posteriores a la apertura porque muchas personas querían citas y, según los informes, más de 40.000 personas ya habían concertado citas para vacunarse en los próximos días.

Una encuesta de la Universidad de Haifa publicada la semana pasada encontró una renuencia generalizada entre el público israelí a tomar la nueva vacuna contra el coronavirus: solo el 20,3% de los encuestados judíos israelíes y el 16% de los encuestados árabes israelíes dijeron que tomarían la vacuna de inmediato.

El diario hebreo Yediot Ahronot informó una cifra similar durante el fin de semana, que mostró que el 24% planea vacunarse de inmediato y el 39% "probablemente se vacunará, pero esperará un poco".

Kreiss dijo que cree que el cumplimiento para vacunarse será "tremendamente más alto de lo que pensamos". Dijo que en Sheba casi el doble de profesionales de lo esperado se inscribieron para vacunarse.

Ya hay alrededor de 600.000 dosis de vacuna Pfizer en el país. Se esperan millones más para fin de año. Levy dijo al Post que las entregas llegan al país en promedio dos veces por semana y se espera que lo hagan durante muchos meses, para que todos los israelíes que lo deseen puedan vacunarse.

Israel también tiene contratos con Moderna y AstraZeneca para sus respectivas vacunas candidatas. Durante la noche del viernes, hora de Israel, la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. Autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de Moderna, mRNA-1273, para personas mayores de 18 años. La vacuna Pfizer está disponible para personas mayores de 16 años.

Según Levy, las primeras dosis de la vacuna Moderna deberían llegar a Israel dentro de los próximos tres meses.

El Ministerio de Salud dijo que la vacunación prioritaria iría primero a los equipos médicos y a los ancianos. Entonces, las poblaciones con mayor riesgo de infección, como los maestros, tendrían acceso a la vacuna. También se dará prioridad a los oficiales de seguridad y de las FDI.

Se espera que aproximadamente 20 millones de dosis de la vacuna Moderna se entreguen al gobierno de los Estados Unidos a fines de diciembre bajo la Operación Warp Speed. La compañía dijo que espera tener entre 100 millones y 125 millones de dosis disponibles a nivel mundial en el primer trimestre de 2021, incluidos los seis millones de dosis que se han comprometido con el Estado de Israel.

