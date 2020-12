No hay electrodomésticos en el momento ideal para vender

El Banco Nación anunció que extendió hasta el 31 de diciembre la financiación en 36 cuotas con 15% de interés para la adquisición de electrodomésticos, una medida que promueve el consumo, de cara a los gastos de fin de año.

La financiación está dirigida a alguno productos específicos. Se trata de aquellos que tienen altos estándares de eficiencia energética para los hogares y están identificados con la calificación “A” o superior, que garantiza ese nivel de cobertura.

El programa, que a priori se presenta como una buena opción, encuentra algunos inconvenientes. Desde la cámara de Artefactos del Hogar de Santa Fe señalaron que el faltante de mercadería continúa. La preocupación del sector es mayor si se tiene en cuenta que este escenario se presenta en épocas de fiestas, donde los comerciantes ponen especial expectativas en las ventas, más aun en año marcado por la pandemia.

"Se trata de heladeras, termotanques, lavarropas, cocinas; todo lo que es el segmento de eficiencia energética alta que no alcanza a satisfacer la demanda" detalló José Lilino, presidente de la entidad.

Explicó que la pandemia por coronavirus sigue condicionando a las fábricas, quienes ven reducido su plantel de empleados. Otro factor relevante es el faltante de materiales que también padecen las industrias, como por ejemplo la chapa. "Es como la tormenta perfecta", definió Lilino.



Apuntó que hay locales "que tienen electrodomésticos encargados a fábricas desde agosto y que aun no fueron entregados. "Son productos, que en muchos casos ya están pagos. Muchos de los asociados a la cámara tenemos pagados freezer, aires acondicionados, televisores LED, notebooks, termotanques eléctricos; un montón de mercadería y no entregan porque no pueden terminar la producción", graficó.

Otra particularidad que se presenta en la ciudad es la eficiencia del plan de financiación de 36 cuotas. Eso se debe a que no son muchas las personas que tienen la tarjeta específica para poder acceder al programa. Se trata de la tarjeta "Nativa visa" o "Nativa Master" del Banco Nación.

Diferente situación se presenta en ciudades más pequeñas en donde una sucursal del Banco Nación suele ser la única entidad bancaria. En ese sentido, los comerciantes del rubro destacan que la gran mayoría de los trabajadores de esta ciudad Capital, y en un gran porcentaje los estatales, cobran con otra entidad bancaria, caracterizada por ser el agente financiero de la provincia.

En esa línea, el referente del sector en Santa Fe subrayó que a muchos comerciantes, a pesar de los anuncios con bombos y platillos de la extensión de la financiación hasta fines de diciembre, "no les mueve el amperímetro" en cuanto a ventas.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que el programa no permite comprar en 6, 12 o 24, solo en 36 cuotas. Eso obliga a sostener el plástico por tres años, con un 15 por ciento de interés anual.

Fuente: Uno Santa Fe