La nueva cepa de COVID-19 del Reino Unido puede ser solo la 'punta del iceberg'

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el sábado que debido a la aparición de una nueva variante del nuevo coronavirus de rápida propagación , los planes navideños del país tendrían que cancelarse, imponiendo un bloqueo efectivo a más de 16 millones de personas.



Johnson dijo que la nueva cepa era hasta un 70% más transmisible que el virus original, lo que lo llevó a repensar la flexibilización planificada de Gran Bretaña de las restricciones para las vacaciones.

El profesor Jacob Moran-Gilad, médico especialista en microbiología clínica y salud pública de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Ben-Gurion y miembro del Equipo de Gestión de Pandemias de Israel, habló con The Jerusalem Post el domingo y dijo que si bien las mutaciones del coronavirus son relativamente Un lugar común, la nueva mutación en el Reino Unido puede ser "solo la punta del iceberg".



“Si bien aún no se ha demostrado definitivamente que la cepa sea más infecciosa”, dijo Moran-Gilan, “las cifras que presentó Johnson el sábado fueron una proyección, basada en datos que muestran un aumento reciente de infecciones en áreas donde se produjo esta mutación específica encontró."



"Las mutaciones en los virus no son nada nuevo, ni tampoco lo son para COVID-19", dijo. Dijo que actualmente hay más de 1,000 mutaciones conocidas del nuevo coronavirus que se encontró por primera vez en Wuhan, la mayoría de las cuales son intrascendentes.



Tanto la nueva variante del Reino Unido como una variante danesa que recientemente resultó en un sacrificio masivo de visones en el país, hicieron cambios en la proteína de pico del virus, aunque Moran-Gilad dijo que los dos no están relacionados.



“Las mutaciones que están relacionadas con la proteína pico pueden afectar la dinámica de la enfermedad, ya que es un factor decisivo en el proceso de infección. Por ejemplo, la mutación podría afectar la forma en que el virus se conecta con las células del sistema respiratorio ”, dijo Moran-Gilan, enfatizando que esto parece ser la consecuencia negativa más probable que podría surgir de la nueva cepa del Reino Unido.

“Eso es lo que más preocupa a los médicos en Inglaterra actualmente. Aún no se ha probado, pero hay evidencia circunstancial que sugiere que ese podría ser el caso ”, dijo.



Una consecuencia de la nueva cepa que sería menos probable, según Moran-Gilad, es una disminución en la cantidad de casos que las pruebas podrán revelar.



"Si bien la proteína de pico se utiliza en la detección de diagnóstico, las pruebas y la secuenciación del genoma del nuevo coronavirus han avanzado mucho", dijo al Post. "Dado que cada prueba de laboratorio busca varias áreas objetivo dentro del virus capaces de ser detectadas, es poco probable que una mutación en una sola proteína dé lugar a un infradiagnóstico".



Si bien la nueva mutación podría afectar potencialmente la efectividad de una vacuna, la tasa de mutación de COVID-19 (alrededor de una mutación cada dos semanas, según Moran-Gilad) indica que un proceso como este probablemente tomaría años.



"Hay nuevas mutaciones en este virus todo el tiempo, la mayoría de ellas son intrascendentes", dijo Moran-Gilad. “No hay razón para pensar que una mutación específica signifique que todos nos despertamos por la mañana y de repente vemos que la vacuna no funciona. No es un efecto de todo o nada, y actualmente no hay indicios de que esta mutación específica dañe la efectividad de la vacuna de ninguna manera ".



“Nuestro sistema inmunológico crea una amplia gama de anticuerpos contra este virus, no es solo un tipo de anticuerpo. Por lo tanto, incluso si hubiera una mutación que pudiera afectar potencialmente la efectividad de la vacuna, no tendría un efecto dramático ”, agregó.



“Los británicos son actualmente los líderes mundiales en su tasa de secuenciación genética para muestras de pacientes con COVID-19. Por eso son ellos los que encuentran estas cosas. Es muy probable que lo que estamos viendo en Gran Bretaña sea solo la punta del iceberg. Es muy probable que existan muchas mutaciones que aún no conocemos porque la mayor parte del mundo no examina y rastrea constantemente la mutación ”, dijo.



“Nos enfocamos en Gran Bretaña, porque de ahí provienen los informes, pero este es probablemente un problema universal”, dijo Moran-Gilad.

Por DAN ZONSHINE para The Jerusalem Post