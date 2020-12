"Necesitamos cerrar el mundo entero de inmediato", dijo Netanyahu Primer Ministro de Israel

Tras la aparición de una nueva variante del nuevo coronavirus, el Gabinete de Coronavirus de Israel aprobó por unanimidad nuevas restricciones de viaje el domingo por la tarde que estipulan que no se permitirá la entrada de ciudadanos extranjeros a Israel desde Sudáfrica. Dinamarca e Inglaterra hasta nuevo aviso.



Los ciudadanos israelíes que regresen de los tres países antes mencionados ahora estarán obligados a permanecer en cuarentena en los hoteles del coronavirus a su regreso, a diferencia de los israelíes que regresan de otros países, que tienen la opción de autoaislarse en casa.



"Necesitamos cerrar todo el mundo de inmediato, simplemente dejar que los empresarios vuelen de acuerdo con el protocolo y limitar a quienes regresan a una estricta cuarentena. Es un paso extremo, pero si hay un resultado, será difícil", dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu. dijo en una reunión del Gabinete de Coronavirus el domingo.



Los ministros Amir Peretz e Yizhar Shai se incorporaron a su cargo.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo el domingo por la tarde que una vez que el gabinete apruebe su decisión, las fuerzas de las FDI se movilizarán para operar hoteles con coronavirus en menos de 24 horas.



"Ya estamos trabajando para detener los vuelos a Israel desde países a los que ha llegado la mutación del coronavirus británico", dijo la jefa de Servicios de Salud Pública, la Dra. Sharon Alroy-Preis, a 103FM el domingo por la mañana, citando a Sudáfrica, Inglaterra y Australia como ejemplos.



El primer ministro británico, Boris Johnson, y los científicos anunciaron el sábado que la nueva cepa de coronavirus identificada en el país es hasta un 70% más infecciosa.



Johnson también dijo que Londres y el sureste de Inglaterra, que actualmente se encuentran en el nivel más alto de un sistema de reglas de tres niveles, ahora se colocarían en un nuevo nivel 4, revirtiendo efectivamente las celebraciones navideñas planificadas en todo el país.



"Actualmente no vemos indicios de que la vacuna que tenemos no supere la nueva mutación. Hasta donde sabemos, supera la nueva cepa. Por supuesto, estamos examinando esto y siguiendo de cerca este desarrollo", dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu. dijo el domingo antes de una reunión del gabinete sobre el coronavirus, en la que se espera que el gabinete decida si anuncia restricciones de viaje adicionales.

Si bien la cepa es definitivamente más infecciosa, los científicos dicen que no se sabe que sea más letal o resistente a las vacunas.

"Esta mutación causa una infección más rápida, no hay evidencia de que sea resistente a la vacuna que se desarrolló", dijo el director general del Ministerio de Salud, Chezy Levy, a Kan Bet Radio el domingo por la mañana.



"Lo estamos siguiendo con preocupación", dijo el domingo a Walla News el comisionado de Coronavirus, Nachman Ash. “Estamos investigando la forma en que la célula se une al virus. Por el momento, creemos que la vacuna también funcionará en la nueva mutación ".



Aunque el Ministerio de Salud confirmó el sábado por la noche que todos los países serán designados como destinos rojos para combatir el reciente aumento en las tasas de morbilidad por coronavirus, los visitantes de países previamente verdes tienen hasta el 26 de diciembre para regresar a Israel sin necesidad de aislamiento.



A partir del 26 de diciembre, los israelíes que regresen de cualquier país deberán entrar en cuarentena durante 14 días. Alternativamente, pueden optar por ser probados al regresar a Israel, y nuevamente, nueve días después. Si ambas pruebas dan negativo, la cuarentena se reducirá a 10 días.



Holanda anunció que prohibirá los vuelos que transporten pasajeros desde el Reino Unido a partir del domingo como resultado de la variante recién descubierta.



La declaración agregó que a principios de diciembre, el muestreo de un caso en los Países Bajos reveló la misma cepa de virus que se encontró en el Reino Unido.



Tobias Siegal y Reuters contribuyeron a este artículo.

Por IDAN ZONSHINE para The Jerusalem Post