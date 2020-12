Miguel Acevedo, presidente de la UIA: "Si se ordena la macro, las empresas van a salir a invertir"

Miguel Acevedo es el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), entidad que dirigirá hasta marzo. Busca generar una nueva impronta dentro de ese espacio industrial y entiende que es hora de vincularse de manera definitiva con el sector de las nuevas tecnologías porque el mundo atraviesa una nueva revolución industrial que pasa por ellas.

Acevedo Tiene una mirada optimista pese a los contratiempos que atraviesa el país, asegura que le da vergüenza estar repitiendo los mismos conceptos desde hace años y que la Argentina es hoy atractiva para atraer inversiones dados los precios de sus recursos.

- Tratando de imaginar una macro que empieza a ordenar, ¿por dónde cree que comenzará la inversión?

-Me da vergüenza seguir diciendo lo mismo: la inversión privada, que está ahí, que está atenta. Por un lado hay gente que se está yendo y que está decepcionada del país, y por otro lado hay mucha gente que mira a la Argentina porque está barata pero nadie quiere invertir porque hay una desconfianza general, una irritación, una cuestión ideológica, y no se está viendo cómo salir.

Creo que el Poder Ejecutivo está entendiendo los problemas, hay que ver cómo se solucionan. El Gobierno fue el primero en decir que iban a sacar la ley del conocimiento y esas cosas tienen que salir.

Hay una sociedad y un mundo que ve que la Argentina no está resolviendo sus problemas. El FMI no me va a resolver los problemas, soy yo el que tiene que resolver. El FMI lo que puede hacer es sostenerme, darme la posibilidad de que lo resuelva. Como empresario soy optimista y me cuido de decir esto porque por ahí parezco oficialista, pero soy optimista por naturaleza. Veo por dónde puede haber negocios, veo que el país tiene todo para crecer. El tema es cómo se hace, dame las condiciones, decime cómo va a ser para adelante.

-¿Cuánto ruido introduce la mirada que hay sobre el sector empresario desde el Poder Ejecutivo y desde el Congreso?

-En vez de ver la ley o los consensos, estamos mirando el reglamento, nos estamos equivocando. Por eso es más una cuestión de la política alcanzar ciertos consensos y nosotros podemos ayudar. En el sentido de hacer un Consejo Económico Social que se creó hace un año y que se frenó por la pandemia y que puede decir cómo deberían ser algunas cosas, los acuerdos de deuda, de esto, de lo otro.

Pero no podemos hacer otra cosa si la oposición no tiene las herramientas, o los consensos. Seguimos siendo pendulares, y cada cuatro años empieza un gobierno fundacional en un mundo que cada vez está más raro, que no sabe para dónde va a salir, que cambia todo el tiempo.

-¿Cómo se da la evolución del sector de servicios en la UIA cuando en los últimos tiempos empresas como Mercado Libre, Globant y otras han tomado posiciones?

-Esto es continuo movimiento. Somos una industria de agregado de valor, por eso tenemos también acá en el edificio la muestra de artistas. No tenemos que estar encerrados, no tiene que ser todo un fierro.

Antes los servicios estaban adentro de la industria y ahora están afuera pero ayuda a la industria, o sea estamos abiertos a lo que es cadena de valor. A veces tenemos cadenas de valor que son nuestros proveedores, como el agro pero también nuestros clientes.

Tenemos que ver que esto es un ida y vuelta. Esto hay que verlo en el contexto de todo junto. Los servicios no van a crecer si no tienen a la industria y al revés, y hay que verlo desde esa óptica. Acá tenemos industria cinematográfica que da agregado de valor. Tenemos muchas cosas que le darán agregado de valor al país. No voy a poder salir con mi fábrica si no logro hacerme más competitivo para salir a competir con brasileños o chilenos o paraguayos.

-¿ Cómo ve el cierre del año y comienzo del próximo?

-Dentro de la coyuntura tenemos las mayores posibilidades para empezar a crecer. Si hoy se logra tener una macroeconomía más ordenada, la mayoría de las empresas van a salir a invertir porque lo están necesitando. Hace 10 años que se está invirtiendo poco o nada, excepto Vaca Muerta.

Pero esa macro se va a tener que arreglar para poder tener los dólares para poder importar, eso va a pasar en algún momento y creo que el Gobierno está tratando de echar mano a eso, queriendo usar las herramientas, hacerlo más o menos rápido.

Hay que pensar que el año que viene o el próximo tenemos que estar insertados en el mundo, no podemos estar afuera. Eso significa tener financiamiento, todo significa bajar costos, si queremos financiamiento a precios competitivos, vamos a poder reinvertir mejor. No se invierte solo con lo nuestro, también se invierte con capital ajeno. Y tener la inflación controlada porque la Argentina no puede producir solo para el mercado interno, porque está preparada para producir para el mercado interno y para las exportaciones.

-¿Cómo ve la brecha cambiaria?

-No vemos el cambio bajo. La Argentina en dólares está barata. Lo que falta es ver cómo logramos encaminarlo.

-¿Al dólar lo ve encaminado?

-Me parece que (el ministro de Economía, Martín) Guzmán está tratando de lograr eso. Las cosas no se resuelven devaluando porque trae más problemas. El riesgo que tenemos nosotros es que pensamos que vamos a tener una devaluación y actuamos en consecuencia, y empiezan a faltar materias primas, el costo de reposición es caro. El Gobierno está tratando de seguir la idea de no devaluar y me parece que faltan más medidas para tener una macroeconomía ordenada.

-¿Le preocupa la inflación?

-El tema de inflación es fundamental, es así en los últimos años. Bajar la inflación no se hace de un día para el otro y para lograrlo hay que ordenar de vuelta las expectativas. En esta conjunción de variables el tipo de cambio y los precios tienen que empezar a coincidir para poder hacerlo, es lo que debería pasar.

* Para www.iprofesional.com