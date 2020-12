«No se puede burocratizar»: Máximo Kirchner advirtió al Frente de Todos y pidió atender a la gente

El jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, participó de una charla virtual organizada por el Frente Patria Grande y advirtió que el espacio oficialista «no se puede burocratizar» si pretende atender las demandas sociales. Además, volvió a señalar que deben pensarse políticas a largo plazo y que tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no es la salida.

“Nuestro deber es, en cada lugar donde estemos atender a la gente como merece. No nos podemos burocratizar. No tenemos derechos a tener malos días, tenemos que ir con nuestras mejores caras a los lugares donde tenemos responsabilidad. Estamos en nuestra función porque queremos, nadie nos obliga”, señaló el legislador según informó la agencia Télam.

En este sentido, Máximo Kirchner estimó que «cuando se conforman gobiernos, se eligen hombres y mujeres para administrar una realidad que cambia», y eso «no puede ser un drama en Argentina». Acto seguido, planteó que el Gobierno nacional debe diferenciarse de la gestión del expresidente Mauricio Macri y aseguró que las medidas a corto plazo no son una herramienta confiable

«No hace más de dos años y medio que Argentina volvió al FMI. Una deuda frondosa que pareciera que el engaña pichanga es decir ‘te doy tres o cuatro años de gracia pero después me tenes que pagar rápido’. Organizar la Argentina y el pago de sus deudas pensando solo en el corto plazo nos va a llevar a la misma situación en el mediano plazo”, indicó Kirchner en su alocución.

El discurso de Grabois

Además del representante del Frente de Todos, también expusieron la legisladora porteña Ofelia Fernández, la referente de la economía popular Natalia Zaracho y el dirigente social Juan Grabois. Este último aseguró que «para solucionar la pobreza hay que discutir la riqueza», y observó que el FMI «es uno de los vivos» que mencionó Cristina Kirchner el último viernes al asegurar que Argentina crecerá en 2021 pero que no quiere «que ese crecimiento se lo queden 3 o 4 vivos nada más».

«A mi nadie me va a convencer que el Fondo Monetario Internacional tiene rostro humano. Nos estafaron. No hay ningún acuerdo sin pelea, que no implique un ajuste del gasto público, o de la inversión social como decimos nosotros, y hoy necesitamos como urgente lo contrario», aseveró el dirigente de la CTEP y pidió ser «coherentes, leales, decir la verdad, tener conciencia histórica y de nuestros propios proyectos para saber a dónde vamos».

Con información de www.elintransigente.com