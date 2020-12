Coronavirus en Argentina: confirmaron 5.853 nuevos contagios y 184 muertes en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que durante las últimas 24 horas se registraron 184 muertes y 5.853 nuevos casos positivos de coronavirus. Con estos datos, El total de infectados asciende a 1.547.138 y las víctimas fatales suman 41.997.

Del total de muertes contabilizadas el día de hoy: 122 son hombres (30 residentes de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad de Buenos Aires, 4 de Chaco, 12 de Córdoba, 4 de Corrientes, 5 de Entre Ríos, 6 de La Pampa, 7 de La Rioja, 3 de Río Negro, 1 de Salta, 5 de San Luis, 3 de Santa Cruz, 24 de Santa Fe, 1 de Tierra del Fuego y 4 de Tucumán) y 62 mujeres (18 residentes de la provincia de Buenos Aires, 8 de la Ciudad de Buenos Aires, 3 de Chaco, 1 de Chubut, 4 de Córdoba, 2 de Entre Ríos, 4 de La Pampa, 3 de La Rioja, 1 de Río Negro, 1 de Salta, 4 de San Luis, 10 de Santa Fe, 1 de Tierra del Fuego y 2 de Tucumán).

Actualmente son 3.367 las personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). En lo que respecta a los porcentajes de ocupación, a nivel nacional es del 54,2%, mientras que en el AMBA es de 58,6%.

En la últimas 24 hs., según el parte, fueron realizados 24.076 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.520.949 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 99.631 muestras por millón de habitantes.

De los 5.853 casos, 2.049 son de la provincia de Buenos Aires, 490 de la ciudad de Buenos Aires, 26 de Catamarca, 149 de Chaco, 336 de Chubut, 262 de Corrientes, 183 de Córdoba, 38 de Entre Ríos, 161 de La Pampa, 14 de La Rioja, 76 de Mendoza, 5 de Misiones, 268 de Neuquén,199 de Río Negro, 8 de Salta, 215 de San Juan, 32 de San Luis, 179 de Santa Cruz, 801 de Santa Fe, 38 de Santiago del Estero, 59 de Tierra del Fuego y 236 de Tucumán.

Por la mañana, en el reporte diario que se emite desde la sala de situación del Comité Ejecutivo Sanitario Nacional para combatir al coronavirus el Subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, y la Subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización, Judith Díaz Bazán compartieron las acciones de vigilancia que se llevan a cabo desde la cartera sanitaria para garantizar la calidad y seguridad de los pacientes con coronavirus.

“Cuando hablamos de que estamos propiciando una vacunación segura y de calidad, implica refuncionalizar las áreas para vacunación. Esta campaña de vacunación frente al nuevo COVID-19 va a ser distinta. Implica mayor cuidado en el distanciamiento entre las personas. Para esto necesitamos también adecuar los lugares que vamos a recibir las personas a inmunizar. Necesitamos fuertemente el control en la trazabilidad en la cadena de frío. Esto implica logística fuertemente comprometida de todas las áreas de gobierno nacional y provincial”, sostuvo Díaz Bazán.

“Vacunar con distanciamiento social y medidas de prevención y cuidando a la persona que va a vacunarse, para seguridad del paciente, y cuidando también al trabajador y trabajadora de la salud. Multiplicar los puntos de vacunación, siempre que sea posible, en esto de garantizar la cadena de frío adecuada, reforzando los equipos de salud necesarios, necesitamos que se sigan atendiendo fuertemente de las enfermedades habituales”, agregó.

Paralelamente, la directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, brindó algunas recomendaciones para para minimizar los riesgos de transmisión del virus en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

“Lo más importante es la planificación de todo lo que vamos a hacer en las próximas semanas para poder cuidarnos nosotros y a nuestros seres queridos. Lo mejor, dentro de las posibilidades, es organizarnos en espacios abiertos. Si no es posible hay que asegurarse que los lugares donde estemos estén muy bien ventilados. Tratar de que las reuniones no sean masivas sino con el menor número de personas necesarias. Acordarnos de no compartir vasos, cubiertos y utensilios”, apuntó Rearte.

Además advirtió acerca del consumo de alcohol en exceso porque “hace que perdamos y disminuyamos las normas de distanciamiento”. También propuso, sobre todo para los jóvenes, limitar las salidas posteriores al festejo y a las juntadas para evitar el contacto con otras personas.

Con información de www.infobae.com