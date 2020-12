Fuerte revelación sobre Diego Armando Maradona: "Se tiró contra un colectivo"

Atan sólo días de que se cumpla un mes de una de las pérdidas más grandes de la historia de la Argentina, la del astro futbolístico mundial, Diego Armando Maradona, todo un país y el mundo lo siguen homenajeando y su familia, sobre todo Dalma y Gianinna lo recuerdan públicamente y casi diariamente en sus cuentas de Instagram con hermosas fotos y cálidos mensajes. Pero en las últimas horas el doctor Alfredo Cahe, quien fue su médico casi toda su vida, impresionó a todos contando una anécdota en la que según él, "el Diego" quiso quitarse la vida.

En Intratables, el programa de America TV dijo: "Hay un antecedente que la gente no tiene en cuenta. En Cuba a los colectivos se les dice guagua. En una oportunidad, él iba manejando su coche, cerca de la guagua, y se tira contra ese colectivo tratando de suicidarse. Se salvó de casualidad”, dijo ante la atónita expresión de todos en el piso y siguió...

"Fue durante la segunda internación de Diego en La Habana. No tuvo un intento como estamos acostumbrados nosotros acá. Él dijo: ‘No la vi, me la llevé de frente y no me maté’. Yo no lo creí por muchos detalles”. Vale recordar que Maradona estuvo cinco años en Cuba, desde 2000 hasta 2005 para someterse a un tratamiento por su adicción a las drogas.