Elizabeth Gómez Alcorta volvió a defender la legalización del aborto: «Es una demanda de la calle»

Durante la mañana de este martes la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, volvió a defender el proyecto de ley de la legalización del aborto. La funcionaria nacional ratificó que la iniciativa «es una demanda de la calle, del movimiento de mujeres». Además, defendió a Cristina Kichner sobre sus dichos de la causas de lawfare.

«Todo el trámite del proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue menos beligerante este año respecto a 2018», manifestó la integrante del Gabinete de Alberto Fernández durante sus declaraciones en el programa ‘Ahora Dicen’ de radio Futurock. «El proyecto de IVE es una demanda de la calle, del movimiento de mujeres», abundó en su relato.

«En la Cámara de Diputados se vivió un buen clima en comparación con 2018», señaló sobre la media sanción. «Los indecisos son unos cuantos, algunos no tienen de vocación de explicar su posición o no quieren exponer sus dudas para no recibir presiones (…) En algunas provincias hay presiones muy fuertes sobre los legisladores», declaró sobre el voto a favor de algunos representantes del distritos del interior del país.

Referido a estos conflictos, Gómez Alcorta aclaró con el medio radial: «Hay que hacer públicas las presiones, así es la forma de desarmarlas, vengan de quien vengan». En este sentido, la encargada del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad nacional detalló: «Como Poder Ejecutivo nos pusimos a disposición del Senado para charlar, que es clave en esta recta final»

Por otra parte, dio a conocer que «Cristina Fernández de Kirchner dijo algo muy clave, el lawfare busca disciplinar a la clase dirigente». «La lectura es que si un político tiene miedo porque le hagan una causa por hacer su trabajo, que haga otra cosa», siguió al respecto. «Cristina no habló de ningún dirigente particular, habló de la clase política y el miedo al lawfare», contó.

Con información de www.elintransigente.com