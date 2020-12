Un diputado kirchnerista le pidió la renuncia a Felipe Solá y el canciller lo llamó “chanta, versero y berreta”

El diputado kirchnerista Nicolás Rodríguez Saa reveló este martes, a través de las redes sociales, que el canciller Felipe Solá lo insultó “por privado” luego de que él pidiera su renuncia a través de Twitter.

Por la mañana, Solá había sido consultado en una entrevista radial sobre el discurso de Cristina Kirchner en el Estadio Único de La Plata. Allí la vicepresidenta había planteado que los funcionarios que tuvieran “miedo” de ser ministros debían “buscarse otro laburo”.

“No me sentí aludido pero me tomé el trabajo de repetir un par de cosas: en primer lugar la Vicepresidenta, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, dijo que hay que animarse a firmar, proponer, decidir y autorizar. Personalmente me animo, y creo que muchos o todos de mis colegas se animan”, aseguró Solá.

Sin embargo, ironizó que “no le vendría mal” otro trabajo, aunque aclaró que no “tiene tiempo”. También destacó que se siente apoyado por Alberto Fernández. “Me siento respaldado por el Presidente, si no fuera así, renunciaría”, dijo.

Al parecer, el tono de la respuesta de Solá irritó al diputado por la provincia de Buenos Aires, quien algunas horas después compartió una nota de Infobae con las declaraciones del ministro en su cuenta de Twitter y se preguntó a qué hora renunciaría.

“Los que hemos trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sabemos los errores sistemáticos que se cometieron este 2020 en la gestión, como también así el maltrato con nuestros empleados estatales por parte de las autoridades”, disparó.

Luego de este primer posteo, Rodríguez Saa publicó una captura de pantalla en la que se puede leer la dura respuesta que Solá le envió “por privado”.

“Chanta. Versero. Berreta. Buscá tu minuto de gloria laburando”, le recriminó el Canciller.

Lejos de intentar calmar los ánimos, Rodríguez Saa se jactó de que “cuando te insulta un canciller por privado es porque alguna verdad dijiste”. Y arremetió: “El pueblo merece respeto a las palabras de Cristina. La están pasando mal. No se presta para chiste”.

El último discurso de Cristina Kirchner desató incontables especulaciones tanto dentro como fuera del Gobierno en torno a quiénes fueron los destinatarios de sus críticas. El canciller ya había sido blanco de críticas hace unos veinte días cuando inventó los temas del diálogo que mantuvieron Fernández y el presidente electo de Estados Unidos, Joseph Biden.

Con información de www.infobae.com