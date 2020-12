Paradojas del destino: concejales van a votar el "29"

Durante la mañana de ayer los ediles mantuvieron un encuentro que se prolongó por más de dos horas, con la Jefa de Gabinete Amalia Galantti, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, la secretaria de Auditoría y Control, Cecilia Gallardo, el secretario de Hacienda, Heriberto Lanfranco y la secretaria de Ambiente y Movilidad, Paz Caruso, con el objetivo de poder avanzar en el análisis del presupuesto 2021 y contestar las dudas que manifestaron algunos concejales respeto a diferentes áreas.

El concejal del PJ, Jorge Muriel, contó que “fue una reunión importante, donde se pudieron aclarar varios puntos en los que la oposición tenía dudas, sobre todo con respecto a trabajos públicos; también llegamos a un consenso respecto a cómo hacer esta diferencia en los tributos a través de la baja en la tributaria, pero de todas maneras decidimos dejar el tratamiento para el lunes próximo, establecer la comisión de hacienda y darle despacho para una sesión que se hará el martes 29 de diciembre. La sesión de hoy será extensa, con lo cual pensamos que era mejor y además había alguna intención de la oposición de acomodar alguna partida para algún sector y vamos a esperar hasta el jueves para luego terminar de verlo el fin de semana; lo importante es que va a salir y en su mayor parte consensuado, porque todas las dudas que existían, el Ejecutivo las fue aclarando”.

“Nos queda después la discusión política, que ronda en relación al artículo sexto, como es el valor de las partidas de compra directa, que hoy están en ochocientos mil pesos y el proyecto oficial establecía llevarlas a un millón y medio. La oposición no está dispuesta en darle esa alternativa al Ejecutivo”, precisó el edil justicialista.

DISIDENCIA CON EL PASE DE

CONTRATADOS A PLANTA PERMANENTE

El concejal de Cambiemos, el radical Leonardo Viotti, se refirió al encuentro de ayer y manifestó: “En la reunión de esta mañana trabajamos junto a parte del Gabinete municipal analizando el proyecto de Presupuesto 2021 presentado por el intendente. En esta oportunidad avanzamos sobre distintas dudas elevadas previamente por parte del Concejo. Ante su pedido de aumentar la planta de personal permanente municipal desde nuestro bloque nos expresamos en disidencia de aumentar el cupo y que luego el Ejecutivo vaya cubriendo esas vacantes, defendimos lo mismo que venimos defendiendo en los últimos años que es un aumento paulatino a medida que vayan surgiendo necesidades concretas de incorporación de más empleados; por ejemplo, si se necesitarán incorporar 10 nuevos agentes de la GUR avalaríamos un aumento de 10 nuevos cupos, si cada perdido es debidamente justificado sin dudas contarán con nuestro apoyo”.

ARTICULO SEXTO

“Al momento de analizar el pedido de mayor flexibilización para el movimiento de partidas presupuestarias, establecido por el artículo 6to, expresamos que elevar el monto de $800.000 actuales a $1.500.000 es excesivo, por lo que el aumento lo definiremos nosotros y seguramente será calculado teniendo en cuenta el valor de la inflación, siempre buscando un equilibrio que le permita al Concejo seguir manteniendo su rol de controlador de estos procesos”, expresó Viotti. Asimismo el edil hizo hincapié en las obras públicas previstas y dijo: “También planteamos la necesidad de sumar al presupuesto una obra que sin dudas debe realizarse con urgencia, la refuncionalización de Avenida Santa Fe entre Constitución y Río de Janeiro. Los problemas de tránsito en esta arteria deben solucionarse de manera inmediata y así evitar más víctimas. Esta obra estuvo presente en muchos presupuestos pero jamás se concretó, ahora ni siquiera está en los planes del intendente y desde el Concejo queremos que en este 2021 se lleve adelante. También planteamos la necesidad de sumar un fondo para repavimentación de calles dañadas en nuestra ciudad, problema que se repite en muchos barrios y que el presupuesto del año próximo no lo contempla. Ante este reclamo nos expresaron que no habría fondos suficientes por lo que nuestro pedido, que en realidad es el pedido de muchos vecinos, parece que no será atendido”, finalizó.

Fuente: La Opinión