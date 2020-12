Stradella "fusiló" a los Senadores radicales

El escenario político de Santa Fe sigue sacudido por las repercusiones luego de que el Senado votara en contra del desafuero del legislador por San Lorenzo Armando Traferri, a quienes los fiscales rosarinos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra investigan como parte de una asociación ilícita que movía dinero del juego clandestino en el sur provincial. Traferri contó con el apoyo de 12 senadores, entre ellos los radicales Felipe Michlig, Orfilio Marcón, Germán Giacomino, Hugo Rasetto y Leonardo Diana.

En este contexto, el exsenador radical Raúl Stradella dialogó con Luis Mino y José Curiotto en Ahora Vengo. El rafaelino –que representó al departamento Castellanos en la Cámara Alta provincial tras el retorno de la democracia, de 1983 a 1987– calificó de "lamentable" el papel que jugaron los legisladores de la UCR oponiéndose al desafuero de Traferri, contra quien existen numerosas pruebas y audios que han tomado carácter público, pero que no puede ser imputado porque está protegido por los fueros que le otorga su condición de senador.

"El extremo al que ha llegado esta situación es francamente lamentable y que no le hayan quitado los fueros a Traferri es muy preocupante. Creo que esta mezcla de la política, la policía y la Justicia en la Provincia de Santa Fe nunca se había dado tan fuertemente", sostuvo al comienzo de la charla.

Más adelante, desgranará fuertes críticas a la actual conducción de la UCR, a la que reclamará por la falta de discusión política y la definirá como definió "un órgano administrativo" y "un elemento de distribución de cargos".



El entrevistado afirmó que el negociado del juego clandestino no es nada nuevo en Rafaela, la ciudad en la que ha residido a lo largo de toda su vida –excepto en los períodos en los que su actividad legislativa le demandó trasladarse a Santa Fe–. "Acá hay un grado de la Justicia involucrado con este tema de la timba, y ni hablar de la Policía, porque uno de los lugares donde se producían los ingresos de este tráfico está ubicado a 10 metros de la puerta de la Jefatura de Rafaela", comenzó a relatar.

También recordó que en la capital del departamento Castellanos vivía David Perona, que era conocido como "el rey del juego clandestino" y falleció hace exactamente un mes, el 22 de noviembre. Estaba en prisión domiciliaria tras haber sido detenido por asociación ilícita, juego clandestino y extorsión. "Perona vivía en el mismo edificio que yo, y mucho antes de que saltara todo eso yo ya le había pedido al consorcio que lo expulsara. De Peiti para abajo, todos son conocidos en la ciudad de Rafaela. Para tener esa influencia a nivel provincial hay que tener una banda bien organizada", advirtió Stradella.

Peiti es Leonardo Peiti, el empresario al que los fiscales Schiappa Pietra y Edery señalan como el organizador del juego clandestino. En la asociación ilícita conformada, Traferri fue quien, según los acusadores, unió dos universos, dos intereses: el de Peiti para no ser investigado y el del exfiscal regional Patricio Serjal para cobrar sobornos en dólares a cambio de no investigar.

Durante la charla, el exsenador detalló una anécdota que le tocó vivir en el pasado y que revela que la raigambre del juego clandestino en la provincia se remota a mucho tiempo atrás: "Durante muchos años, fui presidente del Club Atlético 9 de Julio de Rafaela. Todos sabemos que para participar en el fútbol a nivel provincial y nacional hace falta mucha plata. Una de las primeras visitas que recibimos fue la de Peiti, ofreciéndonos un ingreso muy significativo para la institución a través del juego clandestino. Conociendo cómo se manejaba, lo saqué volando. Pero esto no es algo nuevo, hace muchos años que funciona esta connivencia entre la actividad judicial, política y policial", explicó.

"No tengan dudas de que parte de la Justicia tiene connivencia"

Además hizo referencia a una situación mucho más reciente: "Acá detuvieron a dos muchachos vinculados a este tema, uno de ellos empleado de la Justicia. Al tiempo, un juzgado les levanta la prisión preventiva porque habían declarado ante un escribano. Es algo insólito, es la primera vez en el mundo que escucho algo así, que un juez libere a un imputado porque declaró ante un escribano. No tengan dudas de que parte de la Justicia tiene connivencia. Ahora están libres y en la calle, y siguen haciendo lo mismo", denunció.

"En una ciudad en la que se mueve mucho dinero, donde la timba clandestina tiene un arraigo importante, es evidente que la cifra que se mueve es suficientemente grande como para tentar a algunos", cerró.

El rol de la Unión Cívica Radical

Stradella, que fue vicepresidente de la Convención Radical durante el mandato de Raúl Alfonsín en el país, hizo duras críticas a la actualidad de la UCR, que van más allá del hecho de que los senadores hayan votado en contra del desafuero de Traferri, lo que definió como "un hecho lamentable para el partido, es insólito" porque es "un partido en el que desde siempre se erigió como mayor valor la defensa de la democracia. Todos aquellos que bebimos de esta historia estamos obligados a seguir con esas normas", reclamó.

"Hoy el partido no se reúne a tratar temas serios con fundamentos, parece que es una oficina de amigos. Como militantes históricos, que hemos ocupado cargos en todos los órganos del partido nunca hemos logrado que se reúnan con nosotros las autoridades actuales o que nos convoquen", advirtió.

"Hoy el partido no se reúne a tratar temas serios con fundamentos, parece que es una oficina de amigos. No discute política, es un organismo administrativo, un elemento de distribución de cargos"

En consonancia, señaló que "esto no es nuevo": "Cuando Carlos Fascendini fue vicegobernador, el partido también estuvo muy aletargado. Hace mucho tiempo que el partido no discute política, es un organismo administrativo. No he visto declaraciones importantes o con fundamentos respecto a muchas cosas que ocurren en la provincia de Santa Fe y en el país. El partido tiene que ser la caja de resonancia de la política local, provincial y nacional, pero es un elemento de distribución de cargos", disparó.

Hacia el final de la entrevista, Stradella anticipó que junto a otros exsenadores radicales están viendo la posibilidad de emitir un comunicado frente a la situación surgida a partir del "caso Traferri". Al respecto, precisó que está en comunicación directa con Rubén Bilicich (departamento General López), José Torterola (San Javier), Alberto José Balbi (San Jerónimo) y Teodoro Binaghi (General Obligado).

"Nunca vamos a dejar de pertenecer a la UCR y a bregar por que ésta se mantenga en alto y no caiga en estas bajezas"

"Tenemos una excelente relación post actividad política. La mayoría nos hemos vuelto a nuestros lugares, a nuestras profesiones y nuestros trabajos, pero nunca vamos a dejar de pertenecer a la UCR y a bregar por que ésta se mantenga en alto y no caiga en estas bajezas, que significan un duro golpe para el partido en la provincia de Santa Fe. Va a costar mucho levantar estos cheques en contra que nos dejan estos muchachitos", concluyó.

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, los senadores de la UCR que votaron en contra del desafuero de Traferri: Felipe Michlig (departamento San Cristóbal), Orfilio Marcón (General Obligado), Germán Giacomino (Constitución), Hugo Rasetto (Iriondo) y Leonardo Diana (San Jerónimo).

Fuente: Aire Digital