Aseguran que Barby Silenzi encontró un chat enorme entre El Polaco y Sofía Pachano

La crisis entre Barby Silenzi y El Polaco es uno de los temas que más ha dado de qué hablar por estos días en la prensa del espectáculo. “Los Ángeles de la Mañana”, precisamente, ha sido uno de los medios que más ha seguido de cerca la situación que atraviesa hoy la famosa pareja.

Días atrás el propio Ángel De Brito fue quien confirmó en sus redes sociales la separación de ambas estrellas, asegurando que Barby había abandonando la casa que compartía con el músico y se fue a su departamento de soltera.

Hoy, en una nueva emisión del popular ciclo de El Trece una de las panelistas que conforma el equipo de De Brito dio una nueva información respecto a un hecho que habría puesto en alerta a la artista antes incluso de la crisis con El Polaco.

“Barby Silenzi ya venía enojada desde hacía un tiempo con El Polaco. Y uno de los motivos de su bronca era que, en un momento, descubrió que en el celular del cantante ‘había un chat enorme borrado con Sofía Pachano'”, contó Andrea Taboada.

Por su parte, Mariana Brey opinó que posiblemente no sería un mensaje que comprometiera al cantante con Sofía, “sino alguna otra cosa”. Tras este comentario De Brito también intervino.

“Hace más o menos un mes viene pasando que a El Polaco se le cruzaron los cables, la trata mal, no le habla, le dice que quiere que se vaya, y a los días le dice: ‘era un chiste, te amo, no te vayas, me encanta estar en familia'”.

Asimismo, en medio del escándalo que envuelve a la pareja, el conductor contó que la propia Barby le reveló que la crisis con el padre de su hija, Abril, había llegado a su fin y estaban en el proceso de reconciliación.