Gianinna Maradona cerró su cuenta de Instagram: los motivos

Sin previo aviso y más aún teniendo en cuenta que Gianinna Maradona era de volcar sus vivencias y más aún desde que falleció su padre Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre, en su cuenta de Instagram, la joven decidió cerrar la aplicación y sorprendió a todos sus seguidores. De hecho, hace pocos días había compartido la última foto de sus padres juntos de su padre junto a su madre, Claudia Villafañe.

La cuenta Chusmeteando1 fue la primera en darse cuenta al buscarla para reflejar algunos de sus posteos o ver en que andaba la mamá de Benjamín Agüero y se encontró con que el perfil no existía más. Igualmente "Giani" no se borró y mediante su cuenta de Twitter otra de las redes que suele usar explicó sus motivos y fundamentos para desaparecer por un tiempo o indefinidamente de Instagram.

"Cerré IG porque las fotos de los árboles de navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood. Just that", escribió la heredera de el astro futbolístico más grande de todos los tiempos. ¿Volverá? Eso es imposible saberlo.