Ni Perotti en Santa Fe ni Castellano en Rafaela ven la película que viene

El rebrote en Argentina es inminente, la nueva cepa estará muy pronto en el país, Santa Fe en su conjunto no es la excepción y se deben tomar medidas urgentes con respecto a las fiestas. El coronavirus no perdona

Omar Perotti en Santa Fe y cada uno de los intendentes en cada municipio o comuna de la provincia no están viendo la película de "terror" que se viene y que es inminente, el coronavirus no da el brazo a torcer y el rebrote en Argentina nos viene "soplando la nuca", a esto hay que sumarle que la nueva cepa que se registró en Europa ya está en Brasil y no va a faltar mucho para que llegue a Argentina.

Es necesario y urgente tomar medidas, aunque antipáticas, imprescindibles para que no nos enfrentemos a un verdadero desastre en pocas semanas. Las fiestas no pueden ser el epicentro de un desastre que nos va a hacer mucho daño a todos.

Nos preguntamos que es lo que sucede, el mundo no se termina ni el 24 a la noche, ni el 25 ni el 31. Es una verdadera vergüenza que las autoridades no se animen a tomar decisiones antipáticas o impopulares y la salud de todos esté en juego por culpa de unos estúpidos que no entran en razón y que están poniendo en riesgo todo el esfuerzo que desde hace prácticamente un año venimos realizando, a costa de nuestra propia economía, a costa de nuestros propios intereses y a costa de dejar en menos de un año, parte de nuestra vida misma.

Es inentendible como los funcionarios ceden ante las presiones de algunos empresarios, muchos de ellos con muy pocos escrúpulos, que por un puñado de pesos exigen que acá hagamos lo que en Europa hace ya algunas semanas se prohibió.

El Gobernador de la Provincia y los intendentes fueron elegidos para desempeñar sus cargos y actuar en beneficio de todos y no de unos pocos, de no actuar a tal efecto, seguramente cargaran con las culpas cuando en muy pocos días todo se colapse y el llanto le gana a la alegría y la muerte a la vida.

Señor Gobernador Omar Perotti, aún está a tiempo de tomar las medidas necesarias para que no tengamos que derramar lagrimas evitables, de usted depende, de la misma manera que será responsable por no actuar y ejercer dignamente el cargo que le fue oportunamente encomendado cuando la ciudadanía en su mayoría lo eligió para que guie los destinos de los santafesinos.