Rocío Oliva contó que vivió una experiencia paranormal con Diego Maradona

Rocío Oliva recordó en “Polémica en el bar” una historia paranormal que le tocó vivir con Diego Maradona para una Navidad. La ex pareja del “Diez” contó la historia de cuando ambos fueron secuestrados por marcianos.

La panelista detalló que el hecho ocurrió en una Nochebuena luego de haber cenado junto a amigos y familiares. Hasta la hora del brindis todo había sido normal, pero después ocurrió el “particular” acontecimiento.

Oliva comenzó relatando: “Fue después de un 24 a la medianoche, y vino como el 26 o 27. Le pregunté qué pasó, no sabía nada de él. ‘Me llevaron los marcianos’, me dijo. ‘No sabía dónde estaba, me recuperé, me levanté y vine para acá’, me dijo después”.

Luego continuó contando que cuando la mamá de ella preguntó a dónde había estado, Maradona dijo “‘suegra, me llevaron los marcianos’, ja”.

Mariano Iúdica, conductor del ciclo, le preguntó a Rocío si en algún momento se había enterado de la verdad y ella dijo que sí, que él se había ido a pasar la madrugada con amigos y que recién llegó a los dos días cuando estaban almorzando. Y agregó que no volvió solo, que lo hizo con un guardia y que ahí se entendió todo.

Diego Armando Maradona ya había relatado su versión de la misma historia en una entrevista que le brindó a TyC Sports. En aquella oportunidad rememoró entre risas: “Una vez, con unas copas de más falté a casa tres días. Llegué al cuarto día y dije ‘me llevaron los ovnis’, ja. Me llevaron… ¡Qué se yo donde estuve! Le dije que no le podía contar…”.