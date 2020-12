Los excelentes números de Wanchope Ábila en Boca que lo posicionan detrás de Palermo y Benedetto

Ramón Ábila volvió a sumar minutos con la camiseta de Boca después de mucho tiempo. Ante Huracán el cordobés tuvo actividad oficial nuevamente tras cinco partidos quedando afuera por lesión (arrastró una distensión en su aductor derecho desde el duelo con Talleres en Córdoba) o disposición táctica (fue suplente en la revancha por Copa Libertadores contra Racing pero no ingresó). Aplicó la ley del ex ante el Globo con un doblete en la Bombonera y le metió presión a Miguel Ángel Russo: ¿le dará una oportunidad en el Superclásico?

Boca recibirá a River el sábado 2 de enero (21:30) en la Bombonera, por la cuarta jornada de la Zona Campeonato A de la Copa Diego Maradona, en el que puede ser un adelanto de la hipotética final de Libertadores que se dará siempre y cuando eliminen en semifinales a sus adversarios brasileños (el Xeneize a Santos y el Millonario a Palmeiras). Wanchope parece correr de atrás con Franco Soldano, de buena actuación aunque sin efectividad frente a la Academia, pero anota su nombre.



Y sus números lo avalan: con el cotejo ante los de Parque Patricios en el que fue capitán y se retiró reemplazado a los 40 minutos del complemento, Ábila suma 78 encuentros (45 desde el arranque) y 34 tantos. De esta manera su estadística creció y mantiene un promedio de gol de 43,5% por match. Además, este fue su quinto doblete desde que juega con la camiseta azul y oro.



A la espera de su chance, el cordobés de 31 años se afirma en el segundo escalafón de artilleros con mejor promedio de gol en Boca detrás del inalcanzable Martín Palermo y Darío Benedetto, quien dejó la vara alta. Antes de marcharse a Europa, el Pipa dejó un registro de 45 tantos en 76 partidos, lo que da un promedio de gol de 0,59%. Más abajo quedan otros centrodelanteros como Jonathan Calleri, Emmanuel Gigliotti, Santiago Silva, Nicolás Blandi y Lucas Viatri.

“El gol siempre acompaña a la vuelta, la alegría y la confianza. Siempre es lindo hacer goles, justo contra Huracán que es un club al que quiero mucho, que respeto y aprecio porque pasé momentos muy lindos ahí. Es lindo hacerlos, los veré por televisión porque en la cancha no los disfruté mucho”, manifestó el 9 de Boca luego de la acción.

Y agregó: “Tengo la expectativa de meterme (de titular) todos los partidos, pero hay un entrenador contratado para elegir y creo que lo hace de la mejor manera. Uno está preparado, a veces con alguna molestia que no me deja comenzar bien y me frustra un poco porque son cosas que uno quiere pero no suceden. Esto me sirve para mejorar”.

Fuente: Infobae