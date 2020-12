Una investigadora del Conicet le recomendó a Alberto Fernández que no se aplique la vacuna rusa

En medio de la polémica por la llegada de la vacuna rusa al país, la investigadora del Conicet y doctora en Biotecnología, Sandra Pitta, se refirió directamente al mandatario Alberto Fernández y sostuvo: «Yo le diría que no se de la vacuna rusa, porque es una figura presidencial que hay que cuidar».

Este lunes, en diálogo con Fernando Carnota en el programa Todos Juntos de Radio Rivadavia y según las declaraciones difundidas por NA, la profesional alertó: «De la vacuna rusa tampoco se sabe si puede generar efectos adversos» hasta el momento y aseveró que «ningún país puede autorizar algo de lo que no tiene información». En ese sentido, remarcó: «En ciencia la información es todo y sin información no se puede recomendar nada».

En esa línea remarcó: «Faltan datos y no existe publicación como sí existe de las vacunas aprobadas». Por lo tanto, consideró que las autoridades del gobierno nacional, «están dejando a la Argentina como un país tercermundista». Al ser consultada sobre si ella se daría la vacuna Sputnik V, la entrevistada no dudó y sentenció: «Yo no me daría la vacuna rusa porque se sabe poco y nada».

Antes de entrevistar a Pitta, Carnota charló con el colega y médico, Nelson Castro, quien también habló sobre la vacuna rusa. Lejos de quedarse callado, el comunicador apuntó contra la gestión de Alberto Fernández y remarcó: «Si el gobierno tiene toda la información de la Sputnik V, ¿por qué no la va a decir?» y aseveró: «Me consta qué hay médicos y enfermeros que no está seguros de darse la Sputnik V».

El gobierno nacional, tal como informó El Intransigente, anunció que la campaña de vacunación contra el coronavirus arrancará mañana, martes 29 de diciembre, en todo el país. Al respecto, ayer a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, destacó: «De manera coordinada con todas las provincias iniciamos la distribución de las vacunas para llegar a todo el país. Comienza la Campaña de Vacunación más importante de nuestra historia, que nos encuentre unidos, trabajando por una Argentina más federal».

Con información de www.elintransigente.com