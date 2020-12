Las mejores películas de Netflix estrenadas este 2020

Llevo tu nombre grabado

Luego de debutar en septiembre pasado en las salas de su país, Netflix estrena en todo el mundo la que se convirtió en la película local más visto del año en Taiwán y en la cinta LGBT+ más taquillera de toda la historia en esa isla asiática.

En parte se inspira en el primer amor de su director, Patrick Liu, cuando estudiaba en la escuela y en su país se ponía fin a la ley marcial que restringía las libertades.

Pero la sociedades seguía siendo conservadora y opresora y eso lo viven los protagonistas de este filme, A-Han (Edward Chen) y Birdy (David Hao-Chi Chiu), dos adolescentes que se conocen en la escuela y que pronto comienzan una amistad que es el inicio de un romance.

Por el miedo al rechazo y la descriminación, elos se reprimen y esconden su amor y sus sentimientos derivan hacia la rabia, la frustración y la negación.

Así, la homofobia va transformando el que podría haber sido un bonito primer amor en un torbellino de emociones.

La Madre del Blues

Fue en diciembre de 1939 que Gertrude “Ma” Rainey se despidió de la vida, dejando tras ella un centenar de grabaciones que la convirtieron en una pionera de la música afroamericana y le otorgaron el calificativo de la Madre del Blues.

El mismo nombre de esta película de Netflix que revive su figura, teniendo como base de su relato la obra de teatro Ma Rainey’s black bottom, escrita en los 80 por el dramaturgo August Wilson y bautizada como una de las canciones de la artista.

Una pieza que dramatiza un pasaje de la existencia de la blusera -la grabación de uno de sus discos- y que sirve como crónica de las vivencias de los afromericanos en la segunda década del siglo XX.

Aunque la cinta tiene sus raíces en el teatro, adquiere su propia personalidad fílmica gracias al guión de Ruben Santiago-Hudson. Además, es clave la cohesión de su elenco y, en especial, el trabajo de sus protagonistas: Viola Davis como la enérgica Ma Rainey y el desaparecido Chadwick Boseman desplegando todo su talento al interpretar al complejo Levee.

El baile

Ryan Murphy (Glee, The politcian) regresa a Netflix con una película donde las canciones reemplazan a los parlamentos y que lleva a la pantalla una obra de Broadway, con un elenco que reúne a Meryl Streep, Nicole Kidman y James Corden, entre otros.

Una selección de lo más granado del cine, la TV y el streaming actual, que se convierte en la carta de presentación de una nueva aventura con su firma, donde confluyen una vez más su colorida y en momentos abrumadora estética, y su campaña por la inclusión.

Muestra las vivencias de un grupo de actrices y actores de Broadway, cuyas carreras están alicaídas y que viajan hasta Indiana para conseguir que una joven participe junto a su novia en la fiesta de graduación.

Y todo narrado con una sucesión de coloridos números musicales, en los que sus protagonistas ponen a prueba sus dotes vocales, mientras el espectador que no es seguidor del género sentirá que va a bordo de una montaña rusa, que cae de una canción a otra.

Mank

Tras el estreno de Ciudadano Kane, Orson Welles reafirmó su posición de “niño genio” y se adueñó del título de creador de la mejor película de la historia. Pero otro nombre estuvo tras su guión: el de Herman J. Mankiewicz, quien sirvió como corresponsal para el Chicago Tribune y crítico de teatro, para luego poner su personalidad y talento en la escritura al servicio de los estudios de Hollywood. Y más tarde al de Welles.

Ees precisamente el papel de Mankiewicz, o simplemente Mank, en el guión de ese clásico el que sirve de eje para la última realización de David Fincher.

Una mezcla de biografía, fantasía y justicia autoral, que se suma a una acabada ambientación y a la fotografía en blanco y negro de Erik Messerschmidt, y donde son claves las actuaciones de su notable elenco, por lo que no extrañaría que Gary Oldman o Amanda Seyfried fueran nominados al Oscar.

Todo eso convierte a Mank en un nostálgico retrato a la industria del cine y sus protagonistas, imperdible para cinéfilos.

El teléfono

Las más recientes de las películas coreanas en la plataforma de streaming es el debut en los largometrajes del joven director Lee Chung-Huy, una cinta que bebe directamente del suspenso, con toques de terror, para mostrar la inusual historia de Seo-yeon (Park Shin-hye), una joven que retorna a la casa familiar ubicada en un sector rural de Corea del Sur y donde recibe una llamada que cambiará por completo su existencia.

En ella una joven pregunta por otra persona, mientras pide ayuda porque está siendo atacada por su mamá. Una sorprendida Seo-yeon piensa que se trata de una llamada equivocada hasta que se comunica nuevamente con esa chica, Young-sook (Jun Jong-seo).

Todo empieza a complicarse aún más cuando Seo-yeon descubre que Young-sook habita la misma casa en que ella se encuentra en 2019, pero hace 20 años. Pronto se da cuenta de que el nexo que las une y logra superar la barrera del tiempo es el teléfono inalámbrico.

Esto marca el inicio de una singular relación que empezará a borrar y a transformar hechos del pasado y del presente. Un particular juego fílmico que inquieta y sorprende, y con el que Lee Chung-Huyn debuta de muy buena manera en el suspenso con ribetes de terror psicológico.

El cuaderno de Tomy

Fue un martes, específicamente el 21 de abril de 2015, cuando el cáncer acabó con la vida de Marie, poco después de que la arquitecta argentina le terminara de escribir un diario con sus recuerdos a su pequeño hijo.

El mismo que hoy inspira esta cinta argentina, que protagoniza Valeria Bertucelli. Es el reatro de un momento doloroso, pero que Marie encaró con lucidez y humor, aunque para el espectador parezca extraño en un primer momento.

Y el mayor mérito de Carlos Sorín, su realizador y guionista, es lograr que la película nunca caiga en el melodrama fácil. En su relato está presente el dolor, pero de una manera real e inteligente, sin exageraciones ni falsedades.

Para ello, combina el drama con la amistad, un amor incondicional y pizcas de comedia, como cuando descubren que desde su ventana tienen “una gran vista” a otro techo; y con el encanto que posee el pequeño Julián Sorín -nieto del director- al “interpretar” a Tomy.

Lazos de sangre

Una historia real inspira esta película del director japonés Tatsushi Ohmori, la de una joven madre que tiene una relación tóxica con su pequeño hijo y que termina con una tragedia.

Como no trabaja, utiliza y manipula a su hijo, Shuhei, para que consiga algo que les permita comer mientras ella, mientras ella bebe y fuma sin parar.

Dembulando por ahí, siempre con Shuhei detrás, la mujer conoce a Ryo , un hombre violento y vividor que, al igual que ella, también parece estar perdido en el mundo. Ambos comienzan un relación y pronto queda embarazada, pero él decide abandonarla.

Luego, la cinta da un salto temporal y muestra a esta familia disfuncional cinco años después, cuando Shuhei ya es un adolescente y tiene una hermana menor, Fuyuka.

Ahora los tres se mueven sin rumbo por calles indiferentes y empobrecidas, sin un hogar fijo, en un relato angustiante, narrado de manera sencilla y realista, sin florituras ni efectismos.

La vida ante sí

10 años pasaron para volver a tener en pantalla a Sophia Loren. Desde su última intervención en la serie de televisión La mia casa è piena di specchi, la actriz de 86 años regresa en esta cinta dirigida por su hijo Edoardo Ponti.

Tiene como base la novela homónima del escritor francés Romain Gary y la readapta a una época contemporánea, en la que Madama Rosa (Loren), se dedica a cuidar a los hijos de prostitutas que no pueden hacerse cargo.

De esta manera es como se cruza con Mohamed, más conocido como Momo (interpretado por Ibrahima Gueye), un joven de 12 años inmigrante en Italia, quien le roba las compras y, luego, el corazón.

También al espectador, porque entrega un alentador mensaje de esperanza: todos pueden cambiar cuando se le entrega amor.

Más allá de la luna

Más allá de la Luna es de esas películas dirigidas al público infantil que tienen la gracia de conquistar también a los adultos.

Así que ya pueden organizar una tarde familiar con palomitas de maíz, para emocionarse con la segunda cinta animada original de Netflix tras Klaus, esa que obtuvo una nominación al Oscar con su historia sobre el origen del Viejo Pascuero.

Dirigida por la leyenda de la animcación Glen Keane, cuenta la historia de Fei Fei, una niña china que construye un cohete para viajar a la Luna y demostrar que la diosa que vive ahí existe.

Su experimento funciona y allá se encuentran con una sorpresa: Chang’e es real y la reina de Lunaria, un lugar luminoso y estrafalario, que parece sacado de la imaginación de Joan Miró, en el que hay armadillos verdes y gallinas motoqueras.

Una aventura que recuerda a la de Alicia en el País de las Maravillas y que llevará a Fei Fei a un viaje fascinante, lleno de magia y música, y en el que también vivirá un aprendizaje personal.

El juicio de los 7 de Chicago

Tras su abortado estreno mundial en salas por la pandemia, el guionista y realizador Aaron Sorkin (La red social) lleva a Netflix esta película que se basa en un hecho real.

Es la de los jóvenes organizadores de las manifestaciones pacíficas contra la Guerra de Vietnam, que se realizaron de forma paralela a la Convención Demócrata de 1968 en Chicago y que terminaron en graves enfrentamientos con la policía.

Así, la cinta muestra el juicio que la Fiscalía General de EE.UU. inició contra un grupo de ocho acusados, un proceso complejo y poco imparcial que duró más de 150 días, y que se recrea con actores como Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne y Mark Rylance, dando vida a personajes complejos y convincentes, que se toman la pantalla en cada una de sus apariciones.

Un imperdible ejemplo de buen cine que aleja al fime de los habituales dramas legales, muchas veces marcados por una narración compleja y menos atractiva para la mayor parte del público, sin desmerecer la calidad de su historia y mirada fílmica.

Rapera a los 40

En enero de este año, en el festival de Sundance, la neoyorquina Radha Blank estrenó su ópera prima, con la que ganó el premio a mejor dirección en drama en ese certamen. Tras ese triunfó, Netflix compró los derechos para sumarla ahora a su catálogo.

Así se puede ver ya este filme que la misma Blank escribe, produce, dirige y protagoniza, para relatar su propia historia, la de una dramaturga de Harlem, Nueva York, que tiene una crisis de identidad a tres meses de cumplir 40 años, y que decide convertirse en rapera.

Así, entre el teatro y el rap, la cineasta va tratando de encontrar su propia voz mientras enfrenta sus frustraciones y sus miedos, al tiempo que busca sanar el dolor de la muerte reciente de su madre.

Un especie de terapia que lleva a la pantalla con un relato entre la comedia y el drama y con la visión personal de su autora, que apuesta por la filmación en 35 mm y en blanco y negro, con la que la Blank revela su amor por los videos de rap de comienzos de los 90, las películas de John Cassavetes y el trabajo del fotógrafo afroamericano Roy DeCarava.

Los chicos de la banda

Hace dos años, el Booth Theatre de Broadway albergó las funciones con que se conmemoraron los 50 años del estreno original de The boys in the band, la obra de teatro rupturista que ahora llega a la pantalla de Netflix convertida en película.

Es la historia creada por Mart Crowley que debutó a finales de los años 60, presentando a un grupo de amigos homosexuales que se reúne en una fiesta en Nueva York, y que se transformó en una de las primeras piezas en mostrar abiertamente sus experiencias.

Y son precisamente los actores que protagonizaron el revival de 2018 -elenco liderado por Matt Bomer, Jim Parsons y Zachary Quinto– los que replican sus papeles en la cinta que cuenta entre sus productores con Ryan Murphy (Glee, American horror story).

Todo sucede en el departamento dúplex donde vive Michael y donde se celebra un cumpleaños. Es en esa fiesta donde salen a flote los conflictos y cicatrices de estos amigos, las que tienen un punto en común: los limites que la sociedad les impuso y les sigue imponiendo.

Enola Holmes

Millie Bobby Brown, mejor conocida como Eleven de Stranger things, produce y protagoniza esta nueva película, que lleva a la pantallas las aventuras de la hermana menor del famoso detective Sherlock Holmes, Enola, un personaje adolescente de las novelas de la estadounidense Nancy Springer.

El relato se ambienta en la campiña inglesa a comienzos del siglo XIX, donde la joven vive con su madre, Eudoria (Helena Bonham Carter). Pero justo cuando cumple 16 años, su liberal mamá desaparece, obligándola a contactar a sus casi desconocidos hermanos mayores: Mycroft (Sam Claflin) y Sherlock (Henry Cavill).

Mientras el segundo se enfoca en buscar pistas que ayuden a encontrar a la matriarca de la familia Holmes, Mycroft decide convertirse en tutor de su hermana menor y preocuparse de que reciba la educación adecuada para una señorita de su edad.

Ante la posibilidad de perder su libertad, Enola decide escapar de casa con el juego para descifrar pistas y así encontrar a su madre. Una incesante búsqueda que va conformando un relato de dos horas que nunca pierde efectividad ni entretención.

El practicante

El actor español Mario Casas se transforma en villano en este thriller donde da vida a un paramédico que queda en silla de ruedas tras sufrir un accidente en la ambulancia donde trabajaba.

Quien debe hacerse cargo de cuidarlo es su novia, Vanesa (Deborah François), una mujer que estudia veterinaria mientras al tiempo que labora en un callcenter.

Él es un hombre frío, manipulador y celópata, que se obsesiona con su novia cuando ella decide dejarlo e irse de la casa.

Ni la parálisis ni la silla de ruedas detendrán la locura Ángel, quien pronto se deja ver como un sicópata despiadado que eliminará a todos los que se interpongan en su camino para recuperar a Vanesa.

La ciudad de los pájaros

Esta joyita del cine brasileño reciente se estrenó en el pasado Festival de Berlín y hace poco se sumó al catálogo de Netflix sin hacer ruido.

Se trata del debut en los largometrajes de ficción del director Matías Mariani y que tiene detrás a nada menos que seis guionistas en un relato contemplativo y singular, que combina thriller y realismo mágico.

Parte en los años 80 en Nigeria, donde nacieron y crecieron los hermanos Ikenna (Chukwudi Iwuji) y Amadi (O.C. Ujeke). Años después de que el primero se fuera a vivir a Sao Paulo, su hermano menor cruza al Atlántico para buscarlo y llevarlo de vuelta a la tierra donde está madre.

Al llegar a la urbe brasileña recibe algunas pistas del paradero de Ikenna, pero se va enterando de que tenía una vida diferente a la que relataba a su familia. Decía ser profesor de estadísitica cualitativa en una universidad y ser dueño de una casa, pero nada de eso era cierto.

Lo que sí es verdad es que sabe mucho de números, pero de una manera obsesiva, porque está convencido de que a través de los algoritmos puede cambiar la realidad.

Mientras lo busca, Amadi se va encontrando a sí mismo en medio de una urbe que aquí se muestra prístina y culturalmente rica y diversa, un Sao Paulo que es tan protagonista de la historia como los hermanos nigerianos.

