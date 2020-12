La ex “Chiquititas” Nadia di Cello pidió ayuda en redes sociales para poder mantener a sus hijos

La actriz Nadia di Cello acudió a sus redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores y poder conseguir un trabajo para mantener a sus hijos. La exintegrante de la recordada serie Chiquititas atraviesa una difícil situación económica desde que hace unas semanas su marido fue detenido por una causa de narcotráfico.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 100 mil seguidores, Nadia hizo un pedido desesperado: “Necesito su ayuda. Estoy en una situación difícil, sobre todo económicamente. Me cansé de pedir ayuda a todos los que conozco si saben de algún trabajo, por eso hoy decidí pedirle ayuda a todos ustedes”.

“Si saben de algún trabajo ténganme en cuenta, ya que necesito mantener a mis hijos y salir adelante. Gracias, los quiero”, agregó.

El marido de Nadia, Fernando Migliano, fue detenido a principio de noviembre. En Los ángeles de la mañana (eltrece) Ángel de Brito dio detalles de la causa en la que está involucrado: “Se lo acusa de venta de estupefacientes. En un allanamiento encontraron cocaína, LSD, nueve plantas de marihuana y balanzas”.

Al conocerse la noticia, la actriz acudió también a sus redes sociales para referirse al tema y dejarle un mensaje especial a quienes la contuvieron: “Quiero agradecer a aquellas personas que me apoyan, que me escriben y se solidarizan conmigo. Con una palabra de aliento, de amor, me hacen bien. Estoy pasando por lo peor de mi vida”.

En ese sentido apuntó hacia alguien de su entorno por lo que se dijo sobre su marido en televisión: ”Alguien que conozco que tiene mier... en la cabeza y el alma podrida llevó a los medios información. Esa persona me destruyó en todos los sentidos. Solo les quiero decir que yo hoy perdí todo tipo de felicidad. Jamás me vi envuelta en nada. Yo tenía una carrera que jamás se basó en escándalo y siempre en brindar amor, transmitir felicidad, aún así si mi corazón estaba roto”.

Además de referirse al mal momento que atravesó, también explicó que recibió amenazas: “Acá hay muchas personas que estamos sufriendo por lo que pasó, pero no puedo hablar, porque si hablo corremos mucho riesgo mis hijos y yo. Solo les puedo decir que hay mucha mafia”.