Germán Martitegui explotó contra una insólita excusa de Vicky Xipolitakis: “¿Qué te reís?”

Una nueva gala de MasterChef Celebrity se vivió en la noche de martes, cuando la competencia se pone más caliente, en las últimas instancias. Con jurados más exigentes, los participantes deben ser más precisos. Vicky Xipolitakis no pudo explicar el plato que estaba haciendo y logró que Germán Martitegui se moleste ante su risa nerviosa.

“Vicky, contame tus dos sandwiches”, le expresó Martitegui cuando se acercó a su isla, como lo hacen habitualmente cada gala. En ese mismo momento, la griega lo miró y comenzó a soplar el huevo que tenía en la mano, con el fin de pelarlo “más rápido”.

Al observarla, el jurado le preguntó: “¿Por qué tan violento todo, siempre?”. “No, cómo violento”, le respondió Vicky. A lo que el chef le repreguntó: “¿Qué? ¿Soplás el huevo para pelarlo?”. La contrarespuesta de la exvedette, que no convenció a Martitegui, fue: “Porque no tengo tiempo”.

“¿Mirá, querés que te enseñe?”, le preguntó la participante. A lo que, en contexto de COVID-19, el chef le respondió: “No, que después nosotros nos tenemos que comer tu soplido ahí…”. Entonces, la griega tomó conciencia de lo que le dijo el jurado y se justificó: “No, no, ahora lo pongo a hervir”, con la clara intención de “desinfectarlo”.

Fue entonces que, ante la seriedad de Martitegui, la griega comenzó a reír de manera algo nerviosa, mientras el chef le preguntaba que iba a tener dentro su preparación. “¿De qué te reís?”, le preguntó a la actriz, con algo de molestia.

“La verdad me da como nervios, entonces no me salían las palabras”, reveló Vicky en los comentarios de las escenas. Acto seguido, se la ve respondiendo al jurado: “La verdad es mi momento de creación”. “Bueno, ok, quedate con tu momento de creación”, cerró el chef.