Sandra Capello: "me preparé para sentir mucho dolor, pero no me molestó para nada"

La infectóloga Dra. Sandra Capello, en diálogo con RADIO RAFAELA, contó su experiencia personal tras haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid el martes. Empezó explicando: “A mí me duelen las vacunas habitualmente, así que me preparé para sentir mucho dolor, pero la verdad que no me molestó para nada. Pude seguir trabajando normalmente”.

“Me siento una privilegiada por haber podido recibir la vacuna en uno de los primeros lugares. Va a estar disponible para todos los trabajadores de la salud en estos días que siguen y en poco tiempo para la población en general. La cifra de vacunados se fue incrementando, se van agregando turnos de acuerdo a los horarios de los profesionales”, comentó.

Respecto a su tuvo algún tipo de temor, sostuvo que nunca sintió miedo. “Le tengo más miedo al virus que a la vacuna. Estamos viendo con mucha preocupación un aumento de gente que descree de las vacunas. En este caso no hay que manejarse con opiniones, uno tiene bibliografía seria y hay que basarse en eso”.

“De todas las vacunas, algunas tienen más efectividad que otras, pero son sustancias que estimulan a cada organismo a producir anticuerpos, que son las defensas que nos van a proteger ante determinadas enfermedades. Esta vacuna se pudo fabricar en tiempo récord a diferencia de otras, pero porque ya hay experiencia en la fabricación de vacunas. Ahora hay que esperar a que la mayoría de la población se vacune y eso pueda impactar en la disminución de los casos”, explicó Capello.

Nueva cepa

La Dra. precisó que “los virus, en la medida que circulan, normalmente se adaptan a la población. Una vez que contagiaron a todos, se adaptan para volver a ingresar al organismo y así sucesivamente. Pasa con todos los virus, era algo esperable por eso en todos los países, cada tantas PCR, se hace una amplificación para ver a qué familia pertenece ese virus”.

“Cuando uno ve un aumento del número de casos y muchas reinfecciones, se empieza a investigar para ver si cambió algo. Por el momento, lo fundamental es el cierre de fronteras o la cuarentena estricta de todo viajero para que no ingrese esa nueva cepa. Eso no se va a poder sostener en el tiempo, por lo tanto, es esperable que en algún momento esa nueva cepa pueda ingresar a Argentina. Por eso todo viajero debe guardar un aislamiento estricto. Como responden las vacunas ante estas nuevas cepas lo vamos a ver con el paso del tiempo”, dijo.

Sputnik V

La profesional, en cuanto a la vacuna que está siendo aplicada, agregó que “en el caso de los adultos mayores, se irá viendo cómo van saliendo las regulaciones y aprobaciones en los últimos días. Esta es una carrera contra el tiempo, queremos hacer más de lo que los trabajos nos permiten. Nos falta terminar de autorizar en adultos mayores, pero es muy probable que en el transcurso de esta semana esté terminado el marco regulatorio para que esto se dé. Las autorizaciones, en situaciones de emergencias, se pueden hacer con los informes preliminares y mientras tanto las fases en curso no se terminaron. Con todas las vacunas las fases siguen en marcha, siguen abiertos los trabajos y se terminan cuando pase el tiempo”.

Una vez realizada la primera aplicación, “a partir de los 21 días tiene un refuerzo, se coloca la segunda dosis que tiene distintos componentes. La segunda dosis tiene que llegar. Hasta ahora, ninguno de los vacunados presentó reacción alergia, solo dos o tres personas presentaron un ligero aumento de temperatura. Estamos atentos, en esta situación de emergencia uno puede estar tranquilo, pero no puede estar relajado”.

Fuente: Radio Rafaela