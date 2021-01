«Yo no miento»: el mensaje de Alberto Fernández sobre la gestión durante el 2020

Tras un primer año de gobierno atípico por la pandemia del coronavirus, el presidente Alberto Fernández analizó el desempeño de su administración y dejó el balance de gestión. «Estoy muy tranquilo con mi conciencia, siento que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Creo que tomamos siempre el camino correcto», señaló el mandatario y destacó que «cumplió» con los compromisos que prometió asumir.

En diálogo con Radio 10, el Jefe de Estado señaló que «gobernar en pandemia es lo mas cercano a caminar en un pantano, nunca se sabe lo que va a pasar, porque muy poco se sabe del virus» y que el coronavirus llevó al Gobierno nacional a una doble pelea «contra el virus y la economía». Ante este escenario, dijo que priorizó «la salud de los argentinos» lo que llevó a que deban tomarse medidas urgentes en materia económica y asistencialismo social. «Fueron muy importantes el IFE, el ATP, los créditos a tasa cero, el impuesto a la riqueza», amplió Fernández.

En este sentido, recordó que en un momento se advirtió por un posible estallido social y saqueos ante la falta de alimentos pero que a través del Ministerio de Desarrollo Social se impulsó la tarjeta Alimentar «para llevar comida a todo el país». «Hoy tengo la intimidad tranquilidad que a nadie le faltó comida en Argentina», sostuvo el mandatario y dijo que todas las disposiciones se tomaron «mientras teníamos que enfrentar el tema de la deuda externa y pudimos».

Respecto a este punto, aseguró que el acuerdo que se logró con los acreedores internacionales causó el «asombro del mundo entero» porque permitió al país ahorrar 38.000 millones de dólares. A su vez, señaló que gracias al trato el próximo año se evitará el pago de 12.500 millones de dólares y que «todo ese dinero se pueda volcar a la producción y el trabajo.

«Yo no miento»

Por otro lado, habló sobre los cuestionamientos opositores acerca de la pérdida de valor de la palabra presidencial y, amparándose en la legalización del aborto y otras disposiciones, señaló: «Yo no miento, no está en mi naturaleza. Les prometí a los jubilados que no iban a pagar los medicamentos y lo cumplí. Les prometí a los argentinos la vacunación a fin de año y lo cumplí. Le prometí al país que la ley del aborto se iba a tratar y así fue, hoy tenemos ley».

A modo de cierre, concluyó en que «fue un año muy difícil» y que «nadie sabe lo que he vivido yo ni mis ministros, enfrentamos una pandemia que nos dio vuelta todo». Por último, expresó sus deseos para el año entrante y dejó un mensaje esperanzador: «El año que viene creo que va a ser un buen año, debemos trabajar para sacar a las personas de la pobreza, generar empleo».

