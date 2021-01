Jorge Muriel es el nuevo presidente

En el último día de 2020 el Club Ferrocarril del Estado en sus redes sociales oficializó lo que se venía manejando desde hace un tiempo. Que Jorge Muriel será el nuevo presidente a partir de que se realice la Asamblea General Ordinaria, a mediados de este mes, sucediendo en el máximo cargo de la Comisión Directiva a Flavio Barolo, quien culminó un nuevo período acumulando casi cinco años de gestión.

Al margen de su labor legislativa en el concejo municipal, Muriel ha estado ligado desde hace varios años como colaborador de las distintas conducciones ferrocarrileras, y en esta oportunidad aceptó el ofrecimiento en un momento importante para la entidad, con un importante crecimiento deportivo e institucional.

ENUMERACION DE OBJETIVOS CUMPLIDOS

Por otra parte, en el sitio oficial del Club, Barolo -quien podría estar en una lista opositora para las elecciones en la Liga Rafaelina, en caso que se concreten- enumeró los aspectos salientes de su gestión.

"En lo Institucional, se han consolidado y fortalecido los procesos contables, jurídicos, deportivos, administrativos, económicos y financieros. Se ha implementado un Plan Estratégico con la definición de misión, visión, valores y objetivos. En lo deportivo, se han conseguido 2 campeonatos, un subcampeonato y la clasificación a tres ediciones de la Copa Santa Fe, también se han logrado títulos a nivel de las divisiones inferiores e infantiles.

"Lo más importante es que se ha avanzado enormemente en la formación de los niños ya sean de inferiores o de infantiles, siendo muy oportuno destacar el gran trabajo realizado por las diferentes subcomisiones.

"Se han incorporado disciplinas cómo patín, básquet y pronto vóley. En materia de infraestructura se ha recuperado y reacondicionado el Hongo ( Polideportivo del Oeste ), se ha construido la sede social y la boutique, se ha mejorado la cancha principal (vestuarios, cabina de transmisión, banco de suplentes, pulmones, torres de iluminación, etc ), los nuevos parrilleros con depósito y sanitarios, la terminación del Salón Los Chuecos con asador, cocina y baño, mejoras en los predios de infantiles e inferiores, nuevos espacios para la práctica deportiva, se habilitó la Secretaría, incorporación de mobiliario, etc.

"En lo social se han realizado diferentes eventos destacándose la celebración de los 80 años. Se ha trabajado con mucho esfuerzo, compromiso y responsabilidad, quiero agradecer a mi familia por estar siempre …a la Comisión Directiva, a los socios, a los colaboradores, a las subcomisiones, a los cuerpos técnicos, a los jugadores, a los hinchas, al grupo de los 80, a las agrupaciones (Bichitos Colorados, Nuevo Ferro y Fiel a Ferro), a los más de 50 sponsors grandes y pequeños que han confiado en nosotros, a todos los que le han permitido al Club simplemente crecer. Soy un agradecido al club porque me ha permitido desarrollarme como persona, no se olviden que los clubes son generadores de oportunidades y que junto con la familia y la escuela son los pilares fundamentales de una sociedad moderna y civilizada. Nuevamente Gracias", culminó en su mensaje el dirigente saliente.

Fuente: La Opinión