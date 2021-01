Alberto Fernández: “Rodríguez Larreta genera innecesariamente un conflicto, debería ser más generoso”

El Presidente apuntó contra el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por rechazar la convocatoria del gobierno nacional para acordar los fondos de la policía porteña. “Las cosas no se hacen como a uno le da la gana, sino como la ley manda”, planteó

El presidente Alberto Fernández criticó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por rechazar la convocatoria para acordar los fondos que el gobierno nacional debe transferirle a la gestión porteña para el mantenimiento de la policía local. El ministerio del Interior y el de Economía habían realizado la convocatoria el jueves y el sábado el alcalde del PRO la rechazó.

“Exagera. Genera innecesariamente un conflicto donde no debería haberlo. Debería ser generoso. El resto de las provincias no le está reclamando que se devuelva lo que se llevó de más en todos estos años, sino que acepte un borrón y cuenta nueva, y poner las cosas en orden de aquí en adelante”, planteó en diálogo con la radio AM 750.

Fernández dijo que se va a comunicar con Rodríguez Larreta para “insistirle” en llegar a un acuerdo porque “las cosas no se hacen como a uno le da la gana, sino como la ley manda”. “Queremos darle los recursos para pagar la seguridad porque así lo establece la Constitución Nacional, pero hacerlo como lo marca la ley”, recalcó.

“Nunca hubo un propósito de lastimar a alguien o de arruinarle el gobierno a Rodríguez Larreta o de complicar a los porteños. Lo que se hace es poner en orden algo que todos sabemos que se hizo mal”, señaló el Jefe de Estado, que agregó: “Es un acto de poca honestidad intelectual plantearlo de otro modo”.

El Presidente volvió a repetir que la Ciudad de Buenos Aires “es la más rica de la Argentina y la que más recursos tiene” y destacó que el objetivo de su gobierno es “reparar las irregularidades manifiestas”, en referencia a los fondos que giró el gobierno de Mauricio Macri en concepto de coparticipación.

“Dieron fondos, a través de un decreto, a un distrito, privilegiándolo con un falso argumento que era para pagar la seguridad que se les traspasaba desde el gobierno nacional. Tan falso es ese argumento que el propio Jefe de Gobierno dio conferencias de prensa diciendo que no iban a poder hacer plazas ni colegios porque les sacábamos recursos. Los recursos no eran para eso sino para la seguridad”, indicó el mandatario.

Fernández insistió con la idea de que la quita de fondos de coparticipación “no es contra nadie ni es porque gobierna el PRO, Cambiemos o como se llame”. “Lo que nosotros hemos decidido es plantear que hubo recursos que, arbitrariamente, fueron dispuestos por el gobierno de Macri en poder de Rodríguez Larreta. Recursos que iban en desmedro de otras provincias. Eso no es justo y hay que corregirlo”.

“Las provincias no les recriminan que devuelva lo que estaba mal. Estaba mal hecho desde el día uno. Nadie le reclama eso. Solo que de aquí en adelante, cambiemos. Que ironía. Cambiemos...”, sostuvo el Presidente, haciendo un juego de palabras con el nombre del espacio político opositor.

Más temprano, el Gobierno le respondió la carta en la Horacio Rodríguez Larreta rechazó la convocatoria a una reunión para acordar los fondos de la Policía porteña. “Reiteramos la invitación a un diálogo de buena fe, sobre la base del respeto a las instituciones, y convocamos nuevamente al Señor Jefe de Gobierno a una reunión preliminar a celebrarse el lunes 4 de enero del 2021 a las 15 horas en el Salón de los Escudos”, indica la carta que fue enviada por los ministros de Interior y Economía, Eduardo “Wado” De Pedro y Martín Guzmán respectivamente. Y agregan como fechas alternativas “los días 6, 7 u 8 de enero del corriente año en idéntico horario y locación”.

La posibilidad de un rebrote

En otro tramo de la entrevista radial, el Presidente se refirió a la posibilidad de un rebrote de coronavirus debido a la falta de cuidado de la sociedad. “Tenemos que estar muy atentos y con mucho cuidado, viendo como evoluciona todo. Con Axel estamos obsesionados con el tema. Horacio (Rodríguez Larreta) tiene la misma preocupación que nosotros”, sostuvo.

Fernández se refirió a las postales que quedaron de las fiestas en las que la gente no cumplía con los protocolos en las ciudades de la costa atlántica. “Las imágenes que vi en Mar del Plata y Pinamar son muy preocupantes. No hay otra forma de evitar el virus que no sea cuidarse. La vacuna llegó pero el virus sigue estando”, explicó.

“El virus está, no se fue. Está circulando entre nosotros y hay que tener todos los cuidados del mundo”, precisó, al tiempo que le pidió a los jóvenes que entiendan que “este tiempo no es habitual”. “Si los chicos contagian a sus padres y sus abuelos, les van a crear un problema enorme. El riesgo es real”, agregó.

El Presidente aseguró que las imágenes de jóvenes en un parador de Pinamar “fueron increíbles” y que “el resultado de los contagios en Mar del Plata es un tema muy preocupante”. Ambas ciudades son gobernadas por intendentes del PRO, por eso Fernández resaltó que la falta de cuidado “es algo que debe estar pasando en toda la costa, donde la gente se distiende”.

