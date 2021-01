El de ayer no fue Atlético: cayó frente al Dragón 2 a 0

No estaba en los planes. Porque Atlético de Rafaela había terminado el 2020 con un andar casi perfecto, llegaba como único líder e invicto tras cinco fechas que se habían jugado en este torneo de Transición de la Primera Nacional. Pero Defensores de Belgrano, que llegaba entonado por los triunfos ante Tigre y Riestra, dio el golpe y le quitó el invicto.

Con los goles de Ezequiel Aguirre a los 28 minutos del primer tiempo y de Fernando Piñero en contra, a los 3 minutos del complemento, el Dragón se quedó con la victoria por 2 a 0 ante un desconocido conjunto rafaelino.

A las claras que no fue la tarde para los dirigidos por Walter Otta, nada de todo lo bueno que habían demostrado en las presentaciones anteriores pudo repetir en el encuentro jugado ayer en el Bajo Núñez, por la fecha 6 de la zona Campeonato B.

No era una parada sencilla para Atlético, pero más allá de lo que pudo hacer el equipo de Fabián Nardozza, le costó de principio a fin. No tuvo tenencia, no aparecieron los que marcan la diferencia y sin claridad en los metros finales, le costó generar situaciones claras. Las tuvo, un par de Copetti, pero no pudo marcar. Fue el primer juego en el cual no pudo anotar goles. Todo fue muy tenue en Atlético.

Las desatenciones del fondo le costaron carísimo, una vez más. La apertura del marcador llegaría tras un mal cálculo defensivo entre Fernando Piñero y Guillermo Sara, quien salió apresurado a querer cortar un pelotazo frontal y Ezequiel Aguirre le ganó en el cuerpo a cuerpo al lungo Piñero y definió con el arco vacío para poner el 1 a 0. Y en el complemento, cuando apenas se jugaban 3 minutos, un grosero error de Piñero, que cabeceo hacia su propio arco y descolocó a Sara, le posibilito al local estirar diferencias en el marcador. Fue un mazazo.

El entrenador albiceleste intentó cambiar el rumbo del partido moviendo el banco de relevos, con los ingresos de Germán Lesman y Diego Meza, pero la falta de ideas claras se acentuaron, apenas algunos centros al área de Defensores pero casi sin generar peligro al arco defendido por Ignacio Pietrobono.

Fue un mal paso el que dio Atlético, pero sabe que aún depende de sí mismo para quedarse con su grupo y poder jugar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. La Crema recibirá en la última fecha, que se jugará de manera unificada el próximo domingo, a Sarmiento de Junín, y de conseguir los tres puntos logrará su primer objetivo.

Las formaciones y síntesis del encuentro:

Defensores de Belgrano: Ignacio Pietrobono; Nicolás Álvarez (54m Leandro Caballero), Luciano Goux, Leandro Martínez Montagnoli e Iván Nadal; Juan Manuel Olivares, Juan Manuel Sosa, Marcelo Lamas, Marcos Giménez (62m Maximiliano Ferreira); Ezequiel Aguirre (74m Maximiliano Núñez) y Nicolás Benegas (74m Matías Quiroga). Suplentes: Guido Ferrar, Nahuel Piethe y Elías Borrego. DT: Fabián Nardozza.

Atlético de Rafaela: Guillermo Sara; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Fernando Piñero y Ángelo Martino; Guillermo Funes (59m Diego Meza), Emiliano Romero, Facundo Soloa (72m Rodrigo Castro) y Matías Valdivia (50m Germán Lesman); Enzo Copetti y Claudio Bieler. Suplentes: Matías Tagliamonte, Lucas Samaniego, Juan Cruz Esquivel y Ayrton Portillo. DT: Walter Otta.

Gol en el primer tiempo: 28m Ezequiel Aguirre (DB).

Gol en el segundo tiempo: 3m Fernando Piñero e/c (DB).

Amarillas: Nicolás Álvarez (DB); Emiliano Romero y Claudio Bieler (AR).

Estadio: Juan Pasquale.

Árbitro: Adrián Franklin.

Asistentes: Andrés Barbieri y Mariano Rossetti.

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias.

Fuente: La Opinión