El anuncio de Tevez

Carlos Tevez ya está haciendo historia. A sus 36 años, el ídolo de Boca se reinventó futbolísticamente, está intacto en lo físico, cerró un 2020 que lo tuvo como la máxima figura del equipo campeón de la ex Superliga, volvió mejor que muchos después de un parate de seis meses por la cuarentena, es el pilar de Miguel Angel Russo (gran responsable de este momento suyo) en la Copa Libertadores y, lo más importante de todo, es que para él esto sigue...

Cuando muchos daban por sentado que el del sábado podía ser su último superclásico, fue el propio delantero el que no sólo se encargó de desactivar esa posibilidad, sino que en la misma charla hasta reafirmó su idea de continuar jugando y de, por supuesto, hacer historia en su club.

No se puede bajar la intensidad y la mentalidad que mostramos con River. Creo que estamos en un momento justo donde podemos hacer historia. En la Libertadores nos jugamos mucho. Sentimos que estamos muy bien, con el grupo unido, queda en nosotros hacer un buen partido contra Santos el miércoles e ir tranquilos a la revancha”, contó Tevez tras el 2-2 en el Súper en el que fue suplente y en el que entró para darle el toque final al resultado...

"Le pedí a Miguel jugar, siempre tengo la posibilidad de hablarlo con él, no soy cabeza dura. Yo sabía que lo que él planteaba tácticamente estaba bien. Hace 20 años Bianchi me dejó en el banco también contra River y me dijo que yo hacía la diferencia en los últimos 30 minutos", recordó el Apache que, dicho y hecho, en la segunda pelota que tocó asistió a Sebastián Villa en el empate.

Tevez está haciendo historia porque pese a ser el jugador más longevo del plantel es la carta ganadora de Russo. Ya sea jugando de titular, como pasó el año pasado en el que disputó 20 partidos de arranque y apenas ingresó en uno (Arsenal), y ahora, por lo visto, también saltando desde el banco. Lo es y Miguel lo sabe. Y lo reconoce. Y lo cuida. Y lo elogia.

"Carlitos está muy bien. En este tipo de situaciones en donde jugamos semifinales de Copa, él es uno de los que más juega. Y por ende uno de los que más se cuida", dijo el DT de Boca. Y agregó: "Tevez está enterito para el miércoles, que es un partido importante para nosotros".

Y ahí está la cabeza de Tevez, en Santos. Ni siquiera la sola chance de que River se vuelva a cruzar en otra final de Libertadores lo corren del eje. "Sería un error gravísimo pensar en River y en una final, primero está Santos. Pero las finales se ganan, sea cual sea la final", dijo el 10, que todavía sigue golpeado por el delicado estado de salud de su papá, Segundo, que continúa internado... "La está luchando. Mientras él la siga luchando nosotros vamos a estar ahí acompañándolo".

Tevez, con contrato hasta diciembre 2021 -con opción a seis meses más-, sigue haciendo historia porque pese a los casi 20 años de carrera (se cumplen en octubre), a las 10 títulos con Boca y a los 28 en total (el tercer argentino que más ganó detrás de Lucho González con 29 y de Messi con 36), siempre quiere más. "El hincha de Boca tiene que saber que hay Tevez para rato. No pienso dejar. Acá me siento muy cómodo", anunció. El miércoles ante Santos tendrá otra chance de seguir escribiendo su historia. A la que, al parecer, le quedan un par de capítulos.