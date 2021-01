Victoria Donda dijo que a su empleada le ofreció «una mejora laboral» por un puesto en el INADI

La titular del INADI también desmintió no haberle pagado «durante la pandemia».

La titular del INADI, Victoria Donda, fue denunciada, este lunes, por su exempleada doméstica, por no haberle pagado la totalidad de sus servicios durante el tiempo de cuarentena, y además, por no haber blanqueado la situación laboral. También indicó que, a cambio, le ofreció un plan social y un puesto en el organismo que encabeza. Sin embargo, la funcionaria desmintió la denuncia e indicó que esta oferta se trató de «una mejora laboral».

Victoria Donda indicó, en declaraciones con TN, que le ofreció a su empleada doméstica trabajar en el organismo porque «era una mejora laboral por la situación de vulnerabilidad en la que estaba». Además, descartó que haya buscado evitar pagarle: «en caso de que aceptara ir al INADI, no tenia que trabajar más y se le iba a pagar la indemnización». Pero, ante estos dichos, se señaló que este favor podría verse como nepotismo.

Por eso, Donda aclaró que no se piden grandes requisitos para ser contratado por el organismo, sino que «lo único que se necesita para trabajar en el INADI es presentar su currículum». Además, negó que le haya ofrecido a su exempleada un plan social del estado. «Le ofrecí gestionar una ayuda social (a través de la web del Gobierno), no entiendo por qué es delicado. Es una mujer que lo necesitaba», destacó.

«La agarró un vivo que quiere ser famoso»

La titular del INADI señaló que no «consiente» el telegrama que le envió el abogado de su ex empleada y que «no es cierto» que no le pagó «durante la pandemia». En esa línea, explicó que dejó de trabajar en su casa porque «en esta ultima etapa de la pandemia, manifestó problemas físicos que le impidieron seguir trabajando, y problemas con un familiar internado que le impedía seguir trabajando», y que por eso le había ofrecido cambiar su situación laboral.

«Yo soy funcionaria publica y lo único que hice fue decirle que puede trabajar acá (en el INADI)», se justificó Victoria Donda. Además, apuntó contra el abogado que está llevando adelante la denuncia de la empleada en su contra: «lamentablemente la agarró un vivo que quiere ser famoso y usa esto políticamente. Lamento que a esta mujer, en situación de vulnerabilidad, se la use de esta forma».

