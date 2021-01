Deuda: demandan a una provincia argentina en un juzgado de Nueva York por haber caído en default

Entre Ríos es la primera provincia en afrontar una demanda en los tribunales de los Estados Unidos por no haber logrado reestructurar su deuda a tiempo y evitado el default. Un grupo de bonistas inició un reclamo en un juzgado de Nueva York con el argumento de que el gobierno provincial tiene “una sólida posición fiscal” para afrontar sus obligaciones.

De acuerdo a un comunicado publicado por el comité Ad Hoc de tenedores de bonos de Entre Ríos, que afirman poseer el 54% de la deuda elegible de la provincia, la demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y busca “una sentencia contra la Provincia con respecto al incumplimiento de la Provincia en un pago de intereses semestral sobre los bonos con vencimiento el 8 de agosto de 2020″, explicó en un comunicado. Tras los 30 días de gracia posteriores a ese vencimiento, la provincia entró en default.

El comité acreedor justificó su reclamo judicial al asegurar que Entre Ríos “incumplió con sus obligaciones a pesar de mantener una sólida posición fiscal”, afirmó. “De hecho, según sus propias proyecciones presupuestarias, los índices de servicio de la deuda de la provincia son sólidos y no se han deteriorado desde 2017, cuando emitió los bonos”, continuó el grupo.

“Ante un incumplimiento innecesario y la continua incapacidad de llegar a una solución negociada adecuada, los miembros del Grupo resolvieron buscar una determinación judicial de su posición como primer paso para hacer valer sus derechos contractuales”, apuntó el comité Ad Hoc. “Si bien el Grupo sigue dispuesto a volver a la mesa de negociaciones sobre la base de los principios descriptos anteriormente, tiene la intención de ejercer sus derechos contractuales en ausencia de negociaciones constructivas”, concluyó.

Se trata del primer reclamo judicial realizado por tenedores de bonos en Estados Unidos por incumplimiento del pago de la deuda durante el proceso de restructuración que iniciaron tanto el Gobierno nacional como unas once provincias en 2020. Buenos Aires, Chaco, Córdoba y La Rioja también discontinuaron el pago normal de la deuda mientras mantienen abiertas sus negociaciones.

Córdoba mejoró su oferta pero el comité de bonistas la rechazó

Córdoba buscar evitar el default de su deuda y anunció en las primeras horas de 2021 que el fondo inversor con mayor tenencia de títulos aceptó la última oferta. La provincia busca reestructurar casi USD 1700 millones.

“La propuesta de la Provincia cuenta con el apoyo de Schroder Investment Management North America Inc., uno de los principales inversores y a la vez integrante del Comité Ad Hoc”, informó la administración que encabeza Juan Schiaretti.

Según aseguraron a Infobae fuentes de la provincia al tanto de la negociación, Schroder es el tenedor individual más importante de bonos. De todas formas, los fondos inversores que acompañaban a Schroder en el comité de acreedores de Córdoba salieron a rechazar la propuesta mejorada.

“(El comité) rechaza los términos de la Solicitud de Consentimiento enmendada de la Provincia, que fue anunciada unilateralmente por la Provincia sin negociación o consulta, y sigue siendo insuficiente de términos que podrían ser la base de una resolución consensuada”, explicó el comité acreedor.

“El Grupo está compuesto por fondos institucionales que mantienen posiciones de bloqueo en cada serie de bonos. El Grupo (excluyendo Schroder Investment, que ya no es miembro del Grupo) posee más del 50% de las Obligaciones Negociables con vencimiento en 2021, más del 40% con vencimiento en 2024 y más de 30% con vencimiento en 2027″, continuó el comité en un comunicado publicado este lunes.

“Sin el apoyo del Grupo, no será posible aprobar una solicitud de consentimiento que afecte a todos o alguna serie de bonos internacionales emitidos por la Provincia. En pocas palabras, no hay ninguna posibilidad de que la Provincia lleve a cabo una reestructuración de los bonos que no sea mediante conversaciones de buena fe con el Grupo”, concluyó.

Córdoba aseguró que los tenedores de los bonos tendrán hasta el 14 de enero para aceptar la oferta, por lo que redujo el plazo original, previsto para el 29 de enero. El 14 de enero es el día en que terminaría el plazo de gracia de los intereses no pagados por la provincia en diciembre. Pasado esa fecha, caería en default.

Según comunicó la provincia a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la propuesta mejorada incrementa la tasa de interés a pagar al 100% de los intereses devengados e impagos, modificar el esquema de amortización y la fecha de vencimiento de los títulos de deuda admisibles.

Y establece que el 30% de la retribución por intereses devengados a ser recibida por los tenedores que entreguen su consentimiento será pagada en efectivo. Los tenedores que no presten los consentimientos recibirán la retribución por los intereses reducidos y no tendrán derecho a percibir pagos en efectivo.

Por último, este lunes terminará una nueva extensión del plazo que dio la provincia de Buenos Aires a sus acreedores para que acepten la oferta de pago. Se trató de la décima prolongación de la negociación para reestructurar casi el 70% de la deuda bruta provincial por un total de USD 7.148 millones.

Con información de www.infobae.com