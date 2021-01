Daniel Arroyo: «La situación social es crítica»

Daniel Arroyo se pronunció este martes sobre el panorma económico y social de la Argentina en el contexto de la pandemia y afirmó que «la situación social es crítica. Aumentó la pobreza y la desocupación y los jóvenes tienen problemas para acceder al empleo». Si bien destacó que «hay políticas que están amortiguando la situación social» aseguró que «la salida de esto es el trabajo».

Esta mañana en diálogo con Fernando Carnota en el programa Todos Juntos de Radio Rivadavia y según las declaraciones recogidas por NA, el funcionario también habló sobre el aumento de casos de coronavirus a nivel nacional y sostuvo que si se produce un rebrote, se implementarán «medidas de emergencia». En ese sentido, aclaró que «el Presupuesto está definido de manera que no haya rebrote», por lo tanto, en el caso de que haya uno se llevarán a cabo «medidas de emergencia».

El entrevistado explicó como la pandemia impactó en el acceso al trabajo y subrayó: «La pandemia extendió la adolescencia y la juventud. Un pibe de 27 o 28 años la tiene muy difícil para acceder al mercado laboral» al tiempo que añadió: «A los jóvenes les cuesta sostener un ritmo de ocho horas de trabajo diarias porque posiblemente no vio a sus padres y abuelos hacerlo». Para finalizar, aseveró: «Ese ritmo te lo da el colegio y es lo que de grandes llamamos cultura del trabajo».

Al ser consultado sobre la urbanización de los barrios, el dirigente precisó: «En el 2018 se votó a favor de una Ley de Urbanización de Barrios. El censo dio 4.400 asentamientos que deben ser trabajados a lo largo de 10 años que trascienden a un ministro y un gobierno» y resaltó: «Urbanizar barrios es un gran plan de empleos». Para finalizar acerca de la polémica en la que se vio involucrada la titular del Inadi, Victoria Donda, en las últimas horas, Arroyo se limitó a decir: «Leí lo de Viki Donda en los medios. No tengo capacidad de opinar porque no tengo información».

La denuncia contra Victoria Donda, ¿qué pasó?

El lunes pasado, la presidenta del Inadi, Victoria Donda, se vio envuelta en un escándalo cuando Arminda, una mujer de origen boliviano de 62 años que trabajaba como empleada doméstica para la funcionaria, la denunció por no pagarle los aportes jubilatorios por más de diez años, ya que según sostuvo la denunciante, se encontraba trabajando en negro. No obstante, la polémica se armó cuando se conoció un audio de Whatsapp en el que la funcionaria oficialista le ofrecía a su empleada un plan social a cambio de no tener que ponerla en blanco.

