Jorge Lanata contundente: "El candidato para 2023 va a ser Máximo, no Alberto"

El periodista Jorge Lanata realizó una serie de definiciones sobre la actualidad argentina y, también, sobre qué sorpresas le deparará la política al país.

Entre otras cosas, señaló que el candidato a presidente de la Argentina para 2023 que presentará el oficialismo "va a ser Máximo, y no Alberto". Además, sobre la situación la justicia, dijo: "Cristina no quiere declararse culpable, pero lo es". Y aseguró que la cuarentena por la pandemia "se administró mal".

El periodista conversó desde Uruguay con LN+ y fue muy conciso en dar definiciones sobre los manejos políticos del país y la relación de poder que existe entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, y Cristina Kirchner.

En ese sentido, señaló: "Cristina estuvo brillante estratégicamente en inventar a Alberto, pero el albertismo nunca existió. Fue más un invento de la prensa, promovido por Alberto, que un hecho real. Lo que sí existe es el cristinismo, que maneja a esta parte marginal de algunos tipos que nombró Alberto".

Más tarde, y en consonancia con su razonamiento, el periodista pronosticó un escenario electoral para el país. "El candidato (a presidente) para 2023 va a ser Máximo (Kirchner), no va a ser Alberto. Y eso es lógico, porque lo están preparando para eso. Para Alberto es una pelea perdida. Él trata de seguir en el poder y su peor enemigo está adentro, no está afuera", subrayó Lanata.

En otro momento de la charla, cuando fue consultado por la expresión del presidente Fernández sobre la necesidad de "meter mano en la justicia", expresó: "El principal problema de la Argentina es, más que otra cosa, la justicia, porque se mete en todos los niveles. Y el kirchnerismo llega al poder con el objetivo de lograr la impunidad, pero Cristina no se anima a dar el indulto".

"Nosotros conocemos las investigaciones que hicimos, las causas que se abrieron, sabemos que es todo cierto, sabemos que no hay presos políticos sino políticos presos-continuó el periodista-. Pero, si quieren borrar todo, que den el indulto, pero eso significaría reconocerse culpables y Cristina quiere la escarapela, no quiere quedar como culpable. Bueno, lo es".

"Las causas tienen una dinámica propia. No pueden sacar a todos los jueces, no pueden suspender todas las instancias de la justicia, es imposible lo que quieren hacer. A menos que den un indulto", sentenció.

La pandemia y la Sputnik V

En otro punto de la charla, Lanata se refirió a la pandemia de coronavirus en la Argentina, cuando Oliván le preguntó sobre la suba de los casos -27.000 contagios el último fin de semana largo- y las aglomeraciones de gente en la costa argentina.

"Estamos viendo los resultados de una cuarentena que se administró mal -respondió el periodista-. El Gobierno entró muy rápido en una cuarentena absoluta y no supo qué hacer después y estiró, estiró y estiró. Nunca hubo la cantidad de test suficientes para proyectar nada. Estamos viendo el fruto de eso, del descontrol que fue la política de salud durante este año".

"Era obvio lo que iba a pasar en la playa. Si todos vimos lo que era la playa con los chicos el año pasado. Era obvio", añadió.

Luego, Lanata se refirió a la vacuna Sputnik V:"Ahora se agrega dar una vacuna que aprobó el Anmat, pero que no fue aprobada por la FDA (el organismo encargado de homologar las dosis en EE.UU.), ni por Europa, ni por Rusia, que no la terminó de probar".

"Hay un problema, que es que el Gobierno toma la vacuna como una lectura política y la vacuna tiene que tener la lectura sanitaria. El Gobierno se quiere salvar de un mal año dando la vacuna lo más rápido que pueda, pero el problema es que no se puede apurar la vacuna. Rusia termina la tercera fase recién en marzo o abril. Acá apretaron al Anmat para que la aprobara", agregó.

El futuro inmediato

Para finalizar, el periodista se refirió a los tiempos que vienen para la Argentina, y no fue optimista. "El Gobierno no tiene plan económico y está como a la deriva viendo cómo suceden las cosas. No están dadas las condiciones para que mejoren", dijo.

"Ahora se juntan tres cosas: la pandemia que tenemos, la que viene y la falta de logística para dar la vacuna en poco tiempo. Todo va a pasar antes de abril, así que van a ser complicados los próximos meses", concluyó Lanata.

Con información de www.iprofesional.com