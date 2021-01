Las olas y el viento soplan fuerte para sacudir a la Justicia

Alberto Fernández eligió despedir el intenso y complicado 2020 en el mar. Quizá fue a buscar algo de tranquilidad, de distensión, a la residencia presidencial de Chapadmalal. Al menos encontró en las horas que estuvo días radiantes, plenos de sol y buena temperatura. Lo que no cambió demasiado con la inercia de gestión del diciembre caliente en Buenos Aires fue el tono, la prédica filosa contra otro poder del Estado que el Presidente parece tener en la mira: el Poder Judicial. En verdad, la mira parece estar calibrada desde hace rato desde el Senado y el Instituto Patria. Su principal socia en el gobierno del Frente de Todos, Cristina Kirchner, tiene varios procesamientos en curso en la Justicia federal y once recursos ante la Corte Suprema. Por cierto, que esta guerra jurídica, a la que la vicepresidenta le gusta usar el neologismo “lawfare”, tiene últimamente en Alberto Fernández su principal vocero.

“En la Justicia debemos meter mano, sin ninguna duda, lo que significa cambiar cosas”, advirtió en una entrevista radial el Presidente desde los prolijos jardines frente al mar. Fuerte definición, sin dudas. Y como bonus track, Alberto criticó con dureza la pasividad e inacción de la Corte Suprema en los casos que involucran a Cristina y al exvicepresidente, exministro de Economía, Amado Boudou. Don Amado, por estas horas, está más cerca de volver a la cárcel que seguir con el beneficio de la prisión domiciliaria, por el escándalo de la compra irregular de la imprenta Ciccone.

Para justificar semejante dardo al máximo tribunal del país, el Presidente ensayó el siguiente argumento: “¿Cómo puede ser que el traslado de esos dos jueces (Bruglia y Bertuzzi) tenga gravedad y urgencia institucional, pero no tenga ninguna urgencia ni gravedad la revisión de la condena a un vicepresidente (Amado Boudou) a más de 5 años de prisión. ¿Con qué criterio actúa la Corte? Cristina Kirchner tiene once recursos ante la Corte que nunca recibieron ninguna respuesta. ¿Eso no tiene urgencia ni gravedad institucional?” Clarito, el Presidente parece cumplir el rol de abogado calificado de Cristina y Amado. O al menos, tomó como propios postulados que en el llano nunca defendió.

Lo de “meter mano” no fue una frase al paso. Evidentemente disconforme con el funcionamiento de la Corte, Alberto Fernández se mostró interesado en la creación de un tribunal superior “a la par” de la cabeza de la Corte Suprema. Ese nuevo organismo podría actuar como una instancia paralela para fallar eventualmente en las arbitrariedades de los procesos judiciales. ¿Un tribunal a la carta? Parece eso la advertencia presidencial. Lo que no es un tirón de orejas es la llamada “reforma judicial”. Está en marcha desde hace un tiempo con el comité asesor de expertos, la tan mentada “Comisión Beraldi”, en honor a uno de sus integrantes, abogado de Cristina Kirchner. Alberto admitió que está analizando el informe de los notables, con la frutilla del postre que es la creación del Tribunal Supremo, como hay en España.

Ya que hablamos de volantazos en las opiniones y criterios expresados por el Presidente cuando no estaba en el poder, está el caso Nisman. Sí, otro tema sensible en el que Alberto Fernández fue muy crítico del anterior gobierno kirchnerista, justamente conducido por Cristina. Ahora, sorprendentemente, Alberto dice que el fiscal del caso AMIA no fue un asesinato, sino un suicidio. En otra entrevista, en Radio 10, el jefe de Estado señaló: “Como la Justicia va cambiando de acuerdo al momento político, llega un momento donde uno no sabe a quién creerle, el ciudadano común no sabe a quién creerle. En el caso Nisman yo estoy convencido de que fue un suicidio. Después de dudarlo mucho, eh, no voy a mentir, después de dudarlo mucho”. Quizá el documental de Netflix, “Nisman, el fiscal, la Presidenta y el espía”, le hizo cambiar de opinión.

