Feroz interna en la UCR: Ricardo Alfonsín criticó duramente a Alfredo Cornejo

En la mañana de este viernes volvió a destaparse una nueva interna en las arcas de la Unión Cívica Radical (UCR). Durante esta jornada, el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, cuestionó duramente al actual presidente del histórico partido, Alfredo Cornejo. En este sentido, el hijo de Raúl, exjefe de Estado, manifestó que el mendocino «probablemente sea el dirigente menos representativo» del bloque.

«Lo que los argentinos le pueden pedir a los políticos es que sean serios», manifestó el exlegislador nacional durante una entrevista con el programa ‘Mañana Sylvestre’, de Radio 10. «Andar negando hechos, declaraciones o cosas que se dijeron simplemente porque no me conviene, porque no puedo responder o negar lo que ocurrió no es serio», abundó en su relato.

Además, el ex candidato a presidente de la Nación dio a conocer: «No es la primera vez que el presidente del partido radical hace eso». «Probablemente Cornejo sea el dirigente menos representativo de la UCR. Los principales lugares de representación electoral o partidaria hoy están ocupados por personas que desde el punto de vista de las ideas no expresan lo que significa el partido», señaló.

«Yo me ilusionaba con que por lo menos mi partido trataría de dotar de cierta racionalidad al ejercicio de la oposición, de actuar de manera responsable», siguió con su crítica hacia la actual conducción. «No me ilusionaba con que abandonara las ideas de derecha, no había demasiada razones para que creyera que eso podía ocurrir», detalló el embajador argentino.

Por otra parte, cuestionó a la oposición al Gobierno nacional por su rol durante la pandemia. «Pensé que la oposición iba a actuar con más responsabilidad. «No solamente con la pandemia la oposición actuó de manera poco seria», exteriorizó. «Cuando perdieron las elecciones salieron a decir que hubo fraude, y cuando el Gobierno presentó la ley de emergencia los acusaron de pretender la suma del poder público», enunció en declaraciones radiales.

Con información de www.elintransigente.com