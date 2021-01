Patricia Bullrich cuestionó la “autoridad” del Gobierno nacional con respecto a las nuevas restricciones

La presidente de Propuesta Republicana (PRO) a nivel nacional, Patricia Bullrich, cuestionó este viernes la “autoridad” del Gobierno nacional con respecto al planteamiento y puesta en marcha de las nuevas restricciones sanitarias a fin de evitar el inicio de una segunda ola de pandemia por coronavirus. “No tienen autoridad para plantear nuevas restricciones”, sostuvo.

La ex ministra de Seguridad nacional y exdiputada por la Ciudad de Buenos Aires realizó esta aseveración en declaraciones a Radio Rivadavia luego de la medida anunciada por el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, para que cada provincia del país pueda establecer restricciones a la nocturnidad, según considere cada gobernador en base a la situación sanitaria de cada distrito.

Bullrich además manifestó: “Están improvisando. Como en un momento se culpó a los runners ahora se la agarraron con los jóvenes”, consideró. Al mismo tiempo, señaló que “la reacción rápida de los dirigentes de Juntos por el Cambio” contra la restricción a la nocturnidad “generó un cambio de la dirección de lo que el Gobierno iba a sacar”.

También se preguntó retóricamente: “¿Por qué el resultado sanitario sería diferente haciendo las mismas cosas?”. Y agregó: “El Gobierno fue el que menos ejemplos dio sobre lo que había que hacer”, aludiendo a los distintos acontecimientos que tuvieron trascendencia pública en el último tiempo, siendo el velorio de Diego Maradona en la Casa Rosada el caso más emblemático.

Por otra parte, la exfuncionaria indicó que “el temor” del espacio político opositor “es que no empiecen las clases” y evaluó que “la Argentina no puede darse el lujo de no empezar, de no estar vacunando a los docentes”. “No se puede perder otro año educativo y estamos en alerta”, advirtió Bullrich, y concluyó: “Luego de eso, pensaremos en las elecciones” legislativas programadas para este año.

Con información de www.elintransigente.com