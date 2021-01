Ya rigen los impuestos internos en televisores, celulares y aires acondicionados: qué pasó con los precios

Desde el inicio de enero, tal como estaba previsto en el Presupuesto 2021, un conjunto de productos electrónicos entre los que se incluyen televisores, celulares, aires acondicionados, microondas y monitores de PC, comenzaron a pagar el impuesto interno, que en el caso de los bienes fabricados en Tierra del Fuego es del 6,5%, y del 17% si provienen del exterior. Frente a este incremento en la presión tributaria, las empresas del sector ya habían anticipado a fines del año pasado que trabajarían para que esta carga no se traduzca en un aumento del precio al consumidor, que ya está comprando menos producto de la recesión. ¿Qué sucedió finalmente con los valores de estos productos en los comercios?

Según un relevamiento requerido por Infobae a la consultora Market, Research & Technology (MRT), en algunos modelos de las categorías mencionadas tuvieron aumento entre diciembre y lo que va de enero, en otros, por el contrario, hasta se produjeron bajas. Los datos coinciden con lo que transmitieron fuentes no sólo de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), sino también del retail, donde reconocieron que las fábricas no les están trasladando al precio final el impacto del impuesto interno.



“Hubo contactos con las cadenas de comercialización hacia fin de año, después de que se promulgara la Ley de Presupuesto, y la idea convenida era que el impuesto interno no impactaría en el precio de venta al público (PVP). Es decir, por un lado los fabricantes no lo trasladarían al precio mayorista y por el otro, los comerciantes no lo pricearían en el PVP”, dijeron en el sector de fabricantes. Y agregaron: “Eso no quita que no haya una suba mensual de precios, como se viene dando, por devaluación e inflación, pero mucho menor que el 6,5% del impuesto interno”.

De acuerdo con el relevamiento realizado por MRT, en el caso de los celulares, mientras que el promedio de precio de todas las marcas en todos los retails era de $56.305 durante los últimos diez días de diciembre, en la primera semana de enero ese promedio bajó a $52.346. Si el análisis se realiza por marca (en todos los comercios), en algunos casos, como LG o Alcatel, hubo algunos aumentos que hicieron que el precio promedio de enero superara al de diciembre, pero en líneas generales muchos modelos de celulares mantuvieron su precio.



En el caso de los aires acondicionados, el promedio de precio de todos los modelos (entre portátiles y split frío y frío/calor) entre los últimos diez días de diciembre y la primera semana de enero aumentó de $78.397 a $79.196, es decir, apenas 1%. Y luego cada marca y cada retail tiene su estrategia. A modo de ejemplo, mientras que el promedio de aires frío/calor marca Surrey subió en Falabella de $91.019 a $94.693 en el período analizado, en Fravega bajó de $87.732 a $59.999, y en Musimundo se mantuvo en 115.999 pesos.

En los microondas sí se percibió un aumento del precio promedio de todas las marcas en los comercios minoristas. Subió desde $23.998 de los últimos días de diciembre hasta los $26.625 en enero, de acuerdo con el relevamiento de MRT.

“Debido a la baja de las ventas que tuvieron durante el 2020 en productos de línea blanca, las empresas están tratando de amortizar los impactos de las subas de precios para ver si pueden retomar a los niveles de venta del año anterior, y luego ir ajustando los precios”, afirmó el gerente de la consultora, Gastón García, al agregar que “hubo aumentos importantes durante 2020″ producto de la devaluación y la menor oferta provocada por la pandemia y el cierre de las fábricas.



Más allá de la merma en el consumo, vale recordar que el rubro de celulares fue eliminado del programa de financiamiento Ahora 12 por aumentar los precios, por lo que las presiones oficiales para cuidar el bolsillo de los consumidores como condición para mantener a los distintos sectores dentro del plan también pesa en las empresas a la hora de diseñar su estrategia comercial e incrementar sus precios.

La producción de aires acondicionados cayó, entre enero y noviembre de 2019 versus el mismo período de 2020, 6,6%, al pasar de 795.469 a 742.694 unidades en un año. La caída en el caso de los aires portátiles fue de casi 21% -descendió de 61.970 unidades en 2019 a 49.190 a noviembre de 2020-, en tanto que los Inverter crecieron 11%, de 156.000 unidades a 173.500 unidades en ese período.

En el caso de los celulares, la caída total de la producción en ese período fue del 19,3%, al pasar de 6,94 millones de teléfonos fabricados en 2019 a 5,6 millones en 2020. El único mercado que creció fue el de televisores. Si se toman en cuenta sólo los LED, de 1,76 millón que se produjeron en 2019, entre enero y noviembre del año pasado ese número subió a casi 2 millones, es decir, 13% de suba.

Al realizar el análisis de los precios en los televisores LED, la conclusión a la que se llega es que el impuesto interno tampoco se trasladó por el momento, a pesar de ser un mercado que creció en medio de la pandemia y la crisis económica.



Al comparar los precios promedio de los períodos analizados de cada marca y en cada retail da como resultado que el total prácticamente no se movió. Es decir que luego de las Fiestas los consumidores pueden encontrar un precio promedio similar que antes de estas fechas, en torno a los 70.000 pesos.

Los 15 modelos de televisores más vendidos en el año

El LG 43LK5700 tenía en enero de 2020 un precio promedio en todo el comercio final de $31.093 y a octubre -último dato disponible- había subido a casi $60.000, es decir, un aumento del 92%. También lideran el ranking los modelos LG 43UM7360 y el 50UM7360. El primero pasó de $36.999 a $69.675, mientras que el segundo trepó de $48.999 a $72.776. Los aumentos fueron de 88% y 48%, respectivamente.

También integran la lista dos modelos de la marca Noblex: el DJ32X5000, que subió 80% en promedio; el DJ43X5100, con una suba del 48 por ciento.

En el caso de Philips, son cinco los modelos que figuran entre los televisores más vendidos: el 32PHG5813, cuyo precio promedio entre enero y diciembre de 2020 subió de $17.837 a $28.772; el 32PHG5833, que de $18.045 pasó a $29.621; el 43PFG5813, que subió de $27.131 a $43.781; el 50PUD6654, que de venderse a $42.903 en mayo trepó a $62.885 en el último mes del año; y el de 55 pulgadas 55PUG6703, cuyo valor subió casi 50%, de $58.887 a 87.586 pesos.

Samsung también tiene tres modelos en el ranking de los Top 15. El UN32J4290 escaló de $21.778 a $31.355; el UN43J5290AGCZB, de $32.913 a $46.247; y el UN50RU7100, de $47.085 a $63.141. Los incrementos alcanzaron 43%, 40% y 34%, respectivamente. Los últimos dos lugares se los lleva TCL, con el L40S6500 y el L50P8M, cuyos aumentos fueron de $22.354 a $38.927, en el primer caso, y de $40.383 a $54.299 en el segundo.

Evolución de los precios en el año

Si bien los precios prácticamente no se modificaron en enero por el impuesto interno, sí lo hicieron fuertemente durante todo el 2020. En el caso de los aires acondicionados split frío/calor, de un precio promedio de todas las marcas en todos los retails en enero de 2020 que trepaba a $50.821, en diciembre ese valor era de $82.576, es decir que subieron en torno a 62%, de acuerdo con la base de datos de MRT.

A su vez, los microondas digitales con grill subieron de $15.000 a casi $25.000 entre enero y diciembre, lo que implica un alza del 66 por ciento.

Y un smartphone liberado, en tanto, incrementó su precio -en promedio- de $23.000 a $56.000 (43%), mientras que las TV Full HD Smart pasaron de $29.000 a $44.000 (51% de aumento).

