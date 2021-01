Cómo invertir en Bitcoin en la Argentina: plataformas, sugerencias y riesgos para principiantes

Cuando un activo suma grandes ganancias, atrae inevitable a nuevos inversores. Si es tarde o no para subirse a la ola es materia de opinión. Pero para quien ya no lo resiste, hay varios secretos para tener en cuenta

La impresionante disparada del precio del Bitcoin en el cierre de 2020 y primeros días de 2021 genera que nuevos potenciales inversores se acerquen a la inversión en criptomonedas, a pesar de los temores respecto a la posibilidad de un derrumbe del precio como el que se vio en 2017.



Recomendar un activo que aunque existe hace más de una década todavía es nuevo en comparación con inversiones tradicionales y que, en su corta vida, ha mostrado sacudones dignos de crisis financieras es muy difícil. Pero para quienes no puedan resistir la curiosidad, opciones no faltan.



En la Argentina, el propio desarrollo del blockchain a nivel global y los controles de cambio que reinan desde 2019 favorecieron la creación de un número importante de plataformas donde comprar, tanto con pesos como con dólares.



Se trata de operaciones sencillas, de acceso sin mayores conocimientos financieros y de un nivel de seguridad razonable, aunque no cuente con las garantías que ofrecen el Banco Central para los depósitos bancarios ni la Comisión Nacional de Valores para las tenencias en el mercado regulado. Por eso, existen toda una serie de cuidados que los recién llegados al mercado deberían tener.



Quien se sume ahora al frenesí se perdió un avance de USD 20.000 dólares, 50%, respecto del récord histórico de USD 20.000 que anotó la moneda descentralizada el 16 de diciembre pasado.



Y si bien los cultores del mundo cripto aseguran que los récords no indican que el precio del Bitcoin haya encontrado un techo histórico, sí advierten que los principiantes tienen que pensar muy bien y tomar precauciones al hacer sus primeras armas en este mercado.



La clave, entre distintos expertos, es entender que se trata de una inversión de alto riesgo. En la jerga financiera eso no es algo necesariamente malo, pero sí una advertencia respecto a que a cambio de la posibilidad de obtener ganancias importantes un inversor se expone a la chance de sufrir pérdidas también relevantes.



En la Argentina hay decenas de plataformas online que permiten invertir en Bitcoin y otras criptomonedas. Sólo por mencionar algunas se puede hablar de Let’s bit, Decripto, Satoshi Tango, Bitso, AngenBTC, Ripio, Sesocio, Buenbit, Bitex, Paxful y Binance, sólo por nombrar algunas.



En Coinmonitor Argentina, una página que compara precios y comisiones, figuran muchas más. Y, en principio, no hay criterios taxativos para decidir cuál es la más segura o conveniente para cada inversor. Al no estar reguladas, la esencia de este mercado es esa, no hay otro criterio para seleccionar que investigar los comentarios de usuarios y el grado de satisfacción.



“A mayor reputación positiva, mejor. Para invertir en pesos o dólares tenés que ir a los exchange reconocidos, relacionas caja de ahorro en el onboarding (el proceso de apertura de una cuenta) y listo”, comentó Ariel Scaliter, director del programa ejecutivo de Criptomonedas, blockchain y contratos inteligentes de UCEMA.



“El resto es ser muy cuidadoso con las contraseñas, seguridad y las formas en que se administran”, agregó el docente.



“Y después, una vez que se invirtió y el capital empieza a ser importante conviene no dejar las tenencias de Bitcoin dentro del exchange que se haya usado para moverse a una cold wallet, una billetera fría, Trezor y Ledjer son las más conocidas, para no depender de ningún intermediario, que es el sentido de estos activos”, señaló Scaliter.



Los exchange y otras plataformas funcionan, en general, de una manera muy sencilla. Al crear una cuenta hay que asociar una caja de ahorro, en pesos o dólares según se desee, y mediante transferencias electrónicas inmediatas transferir los fondos. Una vez acreditados, cada plataforma tiene su sistema de compra y, también, de atesoramiento de las tenencias.



Pero más allá de la parte procedimental, queda por ver la conveniencia financiera de apostar por Bitcoin hoy. Entusiastas no faltan. Analistas de JP Morgan aseguraron esta semana que el techo para la criptomoneda más conocida eran los USD 146.000 si se consolida como inversión de refugio.



Tampoco detractores. El economista Nouriel Roubini, cuando la criptomoneda valía más de USD 20.000 menos que hoy, calificó a las criptomonedas como shitcoins y aseguró que son tan seguras “como apostar en un casino ilegal que está arreglado”.



En el propio mundo cripto, por supuesto, se anotan del lado de los optimistas. Y si bien aseguran no tener la menor idea de dónde va a ir el precio en los próximos días e incluso meses, en general señalan que creen que la tendencia se mantendrá positiva en el largo plazo.



“Yo creo que los cimientos fundamentales de la apreciación del bitcoin siguen estando latentes, de hecho se fueron acelerando porque más empresas invierten, JP Morgan le ve buenas perspectivas”, dijo Andrés Ondarra, country manager de Bitso argentina.



“Cada cuatro años, la cantidad de Bitcoin que se generan se reduce a la mitad, hasta llegar a una cifra máxima en la que esa generación se detiene. Si el flujo es decreciente y la demanda se mantiene, es decir la confianza en el sistema continúa, el precio sólo puede ir al alza”, añadió Aiel Scaliter.



Una coincidencia entre los especialistas vuelve sobre el concepto de inversión de riesgo. Si se invierte en Bitcoin, se debe hacer con una porción pequeña del total de los ahorros, sobre todo al principio. Y, por el otro, que una vez comprado hay que tener el estómago suficiente como para soportar las subas y bajas.



“Definitivamente Bitcoin es volátil, no hay forma de negarlo. Es considerado un activo de alto riesgo, y siempre hay que invertir lo que uno está dispuesto a perder. Si es dinero para pagar las cuentas del mes que viene, no es buena idea”, dijo Magdiela Rivas, gerente de Paxful para Latinoamerica.



“Y una vez comprado, hay que prepararse para una montaña rusa de volatilidad. No es el corto plazo lo que hay que mirar, menos si recién se empieza a invertir, sino colocar dinero con la expectativa de cerrar la inversión en dos o tres años”, agregó.



A la hora de recomendar cuánto invertir, las recomendaciones también se repiten. El 5% del total de los ahorros e inversiones de una persona es en general lo recomendable. Arriba del 10% directamente es tentar a la suerte.

“Son activos que cumplen el rol de diversificar las inversiones, no es toda la cartera de inversión en Bitcoin, sino una parte”, agregó Ondarra.



El docente de Ucema, por su parte, agrega medidas de seguridad. “En general hay que invertir en torno al 5% del capital. ¿Por qué? Porque si Bitcoin pierde 40% o 50% de su valor, perdiste el 2% de los ahorros. Ahora, si el precio se duplica ese 5% pasa a ganar un peso en tu cartera mucho mayor”, dijo Scaliter.



“Y por otro lado, conviene poner un stop loss. Es decir, que si cae 40% o 50% el valor, el activo se venda y cierres las pérdidas”, agregó el analista.



En ese sentido, y sobre todo para ahorristas que compran sus primeros Bitcoin, el trading de corto plazo -intentos por cerrar en corto tiempo ganancias, no están recomendados. “Creemos que las ganancias pueden mantenerse y ser mayores en el futuro, pero no sabemos si eso va a ser mañana en un año o en dos”, destacó Magdiela Rivas.

