36 nuevos contagios en Rafaela

En relación los últimos reportes difundidos durante la semana, este sábado, día en que se procesan menos datos y muestras, se registró un leve descenso de casos de coronavirus en la provincia de Santa Fe, luego de los 1.129 nuevas infecciones que confirmó anoche el Ministerio de Salud. Con estos guarismos, la bota acumula desde el comienzo de la pandemia 185.817 contagios, de los cuáles 35.613 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 150.204 confirmados por laboratorio.

De esos nuevos positivos, 36 corresponden a Rafaela (10 menos que el viernes), que de esta manera suma desde marzo 5.949 y 116 fallecimientos, ya que no se registraron muertes de pacientes rafaelinos en las últimas 24 horas.

En cuanto al resto de la distribución geográfica de los nuevos casos,

Rosario registró ayer otros 337 contagios de coronavirus. Con estos registros, los infectados en la ciudad ascendieron a 70.382 casos, al tiempo que a nivel provincial son 185.817. En la ciudad de Santa Fe, en tanto, se sumaron 158 nuevos casos y acumula 23.683.

En relación a las localidades del Departamento Castellanos, que suma 9.242, se registraron 7 casos en Sunchales, 5 en María Juana, 3 en Virginia, 2 en Vila, San Vicente y Ataliva y 1 en Bella Italia y Humberto Primo. En cuanto al resto de las localidades cercanas a nuestra ciudad que pertenecen a otras jurisdicciones se mencionaron 41 en santo Tomé y 9 en Nelson; 24 en Esperanza, 6 en Pilar, 5 en Humboldt y Santa Clara de Buena Vista, 4 en Franck, 3 en Sarmiento y 2 en santo Domingo; 16 en Suardi, 4 en San Cristóbal, 3 en Moisés Ville, 2 en Ceres y 1 en San Guillermo; y 14 en San Jorge, 4 en El Trébol, 3 en San Martín de Las Escobas y 1 en Sastre.

Hasta el momento, en la bota santafesina se encuentran internados 273 pacientes en sala general en los efectores provinciales y en unidad de terapia intensiva hay 134 internaciones (115 en ARM). El total de recuperados hasta el día de la fecha es de 170.448 y los casos activos son 12.328, mientras que fueron notificados 352.467, quedando descartadas 140.947.

2 MUERTES

Por último, las autoridades sanitarias santafesinas anunciaron solo dos fallecimientos por Covid-19 en el territorio: un paciente de 67 años con residencia en la localidad de San Lorenzo; y uno de 84 años con residencia en la localidad de Zavalla. Hasta el día de hoy se registran un total de 3041 fallecidos en la provincia.

CASILDA NO RESTRINGE

El descenso sostenido de contagios que viene registrando Casilda desde hace un tiempo representa un dato tan excluyente como suficiente para que las autoridades municipales consideren que no es el momento de limitar el funcionamiento de actividades en la ciudad. Aunque el tema será evaluado este lunes en profundidad, el intendente Andrés Golosetti anticipó a La Capital que no sería conveniente fijar restricciones, al tiempo que valoró la actitud del gobernador Omar Perotti de dejar la puerta abierta para que las administraciones locales definan el esquema.

“Es acertada la decisión de darle importancia a la opinión de los intendentes de acuerdo a cada realidad local”, sostuvo el mandatario casildense. Y en ese contexto, señaló que “Casilda viene experimentando una baja sostenida de casos de Covid-19, por lo que no vemos conveniente aplicar restricciones más aún teniendo en cuenta que son cada vez menos tolerables en la sociedad y fundamentalmente por los sectores económicos que se verían afectados por una medida de este tipo”. Para fundamentar su posición, Golosetti precisó que “en octubre, cuando tuvimos el pico máximo de casos, se registraron en todo el mes 954 infectados, mientras que en diciembre el número de contagios fue de 208, casi cinco veces menos, y en lo que va de enero se reportaron 26”. “Esto indica añadió un descenso significativo y sostenido en el tiempo y si bien no estamos ajenos a que cuando los casos empiezan a subir en algún lugar, sobre todo en localidades cercanas, suceda lo mismo en Casilda, pero no parece este el momento para instrumentar restricciones”. No obstante, aclaró que “en caso de que se produzca efectivamente una suba de casos en la ciudad sí sería oportuno hacer uso de esa facultad de restringir, pero no ahora donde la evolución epidemiológico en la ciudad es favorable y nos permite desarrollar actividades, aunque sin olvidar lo fundamental, que es velar por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, algo que repetimos todo el tiempo”.

Fuente: La Opinión