Graciana Peñafort por el caso Boudou: «El presidente está obligado a decir que no hay presos políticos»

La abogada defensora de Amado Boudou, Graciana Peñafort habló en una entrevista con radio La Red sobre la solicitada que firmó el Frente de Todos para pedir la libertar del exvicepresidente de Cristina Kirchner. Luego la letrada habló sobre las pruebas que se presentaron en su contra y la decisión que tomó La Corte Suprema de Justicia en contra de su defendido.

Tras conocerse el fallo del máximo tribunal sobre la ratificación de la condena por el caso de la Imprenta Ciccone Calcográfica, la abogada defensora del exfuncionario remarcó que «estamos trabajando por la presentación en la Corte Interamericana» y agregó que la solicitada «no requiere mucha interpretación, sino que es un grupo de personas que está pidiendo su libertad».

«Creo que es la libertad de Amado Boudou pero también la preocupación por lo que está pasando en el Poder Judicial. Me parece que es un grupo de personas, que está preocupado y que está reclamando una respuesta concreta del Poder Judicial y los medios», explicó Peñafort por la solicitada que se viralizó en las redes sociales del que firmaron varios dirigentes del Gobierno nacional y hasta políticos internacionales.

«Cuando se habla del caso de Amado Boudou muchos hacen una simplificación diciendo que es el Poder Ejecutivo el que tiene la responsabilidad y la verdad que la prisión de Amado Boudou no es una decisión del Poder Ejecutivo. Es una cuestión que vincula directamente al Poder Judicial y los medios de comunicación», continuó dando su entender la abogada defensora del exfuncionario.

Por último, Peñafort habló sobre las declaraciones de Alberto Fernández asegurando que en su Gobierno no había presos políticos. «El presidente de la Nación está obligado a decir que no hay presos políticos pero hay muchas personas que sí creen que hay presos políticos. Si él no fuera el presidente no me cabe duda que hubiera firmado la solicitada», destacó la letrada.

Con información de www.elintransigente.com