Patricia Bullrich realizó una fuerte acusación contra Nicolás Trotta

Al igual que una gran variedad de temas de la agenda política, la vuelta a clases de forma presencial vuelve a agigantar la grieta entre el oficialismo y la oposición. En esta oportunidad, y mediante Twitter, Patricia Bullrich cuestionó al Gobierno nacional y, en mayor medida, al ministro de Educación, Nicolás Trotta, por elegir a «las mafias gremiales» y dejar de lado a «los argentinos que quieren educar a sus hijos».

«Una vez más la extorsión sindical pone en juego el futuro de los jóvenes. (Nicolás) Trotta puede elegir entre las mafias gremiales o los argentinos que quieren educar a sus hijos», dio a conocer la exministra de Seguridad de la Nación durante el último martes. «¡Las clases presenciales deben comenzar! De usted depende, ministro», finalizó su posteo en las redes sociales.

Vuelta a clases: ¿cómo es el sistema bimodal que pretende aplicar el Gobierno nacional?

Ante el incremento de contagios de coronavirus y la proximidad del inicio del ciclo lectivo 2021, en las últimas horas volvió a tomar dimensión el debate sobre la vuelta a clases en el marco de la pandemia. Si bien desde Nación se plantaron en la idea de retornar a la presencialidad a partir del 1 de marzo, o según la fecha que decida cada jurisdicción, los sindicatos docentes se niegan a reabrir las aulas si no se garantizan las condiciones sanitarias. Por eso, se analizan nuevos métodos de cursada.

En la mañana del martes, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, sostuvo que el retorno a clases no será igual al 2020 pero se pretende que la «presencialidad vuelva a ser el organizador del sistema educativo». No obstante, el funcionario señaló que deberá aplicarse «un modelo dual» que contemple seguir las clases de forma física dentro del aula algunos días mientras que el resto será a través de la virtualidad, como se hizo el año pasado. «La presencialidad total no ocurre en ningún país del mundo en el marco de la pandemia», agregó.

«En 2020 la mitad de las provincias aplicó la presencialidad y con los resultados damos cuenta que eso es posible», sostuvo el ministro nacional y aseguró que el sistema bimodal que impulsa el Ejecutivo permitiría el cumplimiento de los 180 días de clases que comprende el calendario escolar. No obstante, señaló que aún no hay nada confirmado y que al momento de la definición se pondrá sobre la mesa el beneficio a las familias.

