Martorano y sus advenedizos asesores rechazan el uso de ivermectina

Si fuese por la capacidad demostrada en el manejo de la pandemia, habría que salir urgente a comprar la droga que no recomiendan usar, no obstante hay que ser muy cuidadosos en su administración y no crear expectativas falsas

La ivermectina tuvo un incremento de uso en el centro y norte provincial en el último tiempo. Se trata de una droga antiparasitaria de amplio uso en medicina humana y veterinaria. Circulan recomendaciones por redes sociales y algunos profesionales de la salud lo indican para tratar el Covid-19 pero desde el Ministerio de Salud aclaran que no recomienda su uso.

El director de Tercer Nivel del Ministerio de Salud de la provincia, Rodrigo Mediavilla, explicó por qué desde el gobierno no recomiendan el uso de la ivermectina: "Esta enfermedad, el Covid-19, que está afectando al mundo es nueva y como tal se está aprendiendo sobre la marcha. Hay un montón de tratamientos en estudio, algunos descartados, y otros se han puesto en funcionamiento porque han demostrado cierta eficacia, pero hay que ser muy medidos en el uso de todos estos fármacos. Hay que tener cuidado cuando se utiliza de manera masiva tal o cual fármaco porque existe la posibilidad de efectos adversos, que comparados con el beneficio que generen, sea mayor este que el potencial riesgo. Puntualmente sobre la ivermectina hay bastantes estudios pero no hay suficiente evidencia científica como para avalarla de manera masiva".

"Hay distintos estudios: basados en la experiencia y en la evidencia. Una persona que tomó ivermectina porque le dijeron que lo haga y tuvo buenos resultados, es experiencia sin rigor científico, no es medicina basada en evidencia", agregó.

"La recomendación del ministerio es para aquellos tratamientos con rigor científico y estén avalados por la Anmat. De ahí que la gente quiera tomar ivermectina por su cuenta, es la responsabilidad ciudadana de cada uno. El Ministerio de Salud no recomienda el uso de la ivermectina", dijo contundente Mediavilla.

Para qué sirve

El funcionario describió que en Argentina hasta el momento hay un estudio sobre 45 personas y opinó que "es un número muy bajo". "La ivermectina es un antiparasitario y no calma los síntomas sino que inhibe la replicación viral. La dosis in vitro que se ha estado utilizando para generar este efecto es diez veces la que se utiliza habitualmente. Si una droga, a la dosis habitual puede tener efectos adversos, si se usa por encima de esa dosis habitual los efectos adversos se van a potenciar", advirtió Mediavilla.

Desde el Colegio de Farmacéuticos Primera Circunscripción de Santa Fe señalaron: "La ivermectina no está aprobada para el uso como terapia para tratar la enfermedad del Covid-19. No está aprobada como antiviral terapéuticamente y tampoco está aprobada como preventivo. Y como preventivo hay más dudas porque no hay estudios. En las farmacias se vende solo con receta médica", acotó Adriana Cuello, autoridad del Colegio de Farmacéuticos.

Colegio de Médicos

El presidente del Colegio de Médicos de Santa Fe, Carlos Alico, expresó: "Hay controversia por la utilización de este medicamento. Lo primero es que no es un medicamento ni aprobado por Anmat ni aconsejado por el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Lo que no quiere decir que con claridad se esté utilizando, que es lo que sabemos que está pasando en el centro y norte de la provincia. Es lo que nos plantean nuestros delegados".

Al ser consultado sobre si el Colegio de Médicos lo recomienda o no y en qué dosis, Alico respondió: "Hacemos un diagnóstico de situaciones, no podemos aconsejar algo que no esté aprobado".

"Cuando digo es que es controversial, también incluyo a médicos, algunos tienen familiares que por el miedo de pronto consideran que la utilización puede ser beneficiosa. Hablamos de ivermectina cómo podemos hablar de algunos otros, no es una droga cuyo tratamiento esté aceptado científicamente. Hemos conversado con la ministra de salud, Sonia Martorano, y el Ministerio de Salud lo desaconseja", indicó.

Efectos secundarios

"Hay que saber que la ivermectina tiene hepatotoxicidad, un efecto adverso que no se ve de inmediato, puede generar una hepatitis o una enfermedad del hígado de manera posterior", explicó Mediavilla.

Y Alico coincidió: "En dosis bajas, porque no es un medicamento de uso frecuente, he visto efectos secundarios como algunas reacciones alergénicas. Y a dosis que no corresponden puede ser tóxica para el hígado, además de dolencias gastrointestinales en menor cuantía, sobre todo en dosis que no corresponden al peso. Algunas personas están consumiendo de uso veterinario y eso es bastante incorrecto".

"Sabemos que la provincia de Misiones ha aprobado su utilización y que hay estudios en Tucumán y Corrientes. Todo es cuestionado por algunos investigadores", sostuvo el presidente del Colegio de Médicos.

"Hay que tener en cuenta que la ciencia va mutando, va cambiando. A lo mejor mañana se presenta un metaanálisis de diez mil casos y puede cambiar. La ciencia no es rígida, va fluctuando, pero la recomendación actual al 13 de enero del 2021 es que el Ministerio no recomienda el uso de ivermectina. La Sociedad Argentina de Infectología tampoco lo recomienda, e incluso hablan en contra de su utilización. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva se suma contra la utilización del antiparasitario. Son sociedades científicas muy grandes de mucho respeto", concluyó Mediavilla.

Fuente: Uno Santa Fe