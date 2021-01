La verdadera historia de la ausencia de Diego Maradona en el casamiento de Dalma

Rocío Oliva había afirmado que el Diez no asistió a la ceremonia porque no estaban invitadas sus hermanas, pero la hija del exfutbolista aclaró la situación

Después de la muerte de Diego Maradona, mucho se habló de la relación que el ídolo tenía con sus hijas Dalma y Gianinna. De hecho se reflotó la versión de que él no había ido al casamiento de la mayor de ellas porque no había invitado a sus hermanas. Cansada de estos rumores, la actriz decidió hablar y aclarar cuál fue el verdadero motivo de la ausencia de su papá en la fiesta.

“En marzo de este año van a ser tres años de mi casamiento ¡y todavía se habla del tema! No me interesa qué audio pudo mandar mi papá en su momento y si estaba equivocado es algo que para mí ya no tiene sentido discutir. Peor los bolu... que lo reproducen como si fuera un audio sagrado”, expresó en su cuenta de Twitter la hija mayor de Claudia Villafañe.

En un segundo mensaje, el cual acompañó con fotos de la fiesta, agregó: “¡Todas mis tías estuvieron invitadas a mi casamiento! ¡Vinieron solo dos!”.

En ese sentido sostuvo: “Lamento tener que exponerlas, pero el tema me saturó. Otra tía me llamó y me dijo que si mi papá no venía, ella no podía venir. Desconozco que fue lo que ellas le dijeron a mi papá, pero invitadas estaban todas”.

Por último, Dalma expresó: “Reproducir audios viejos de mi papá me parece más que nada una falta de respeto para él y nadie más que para él. Podía estar equivocado muchas veces y yo me quedo tranquila que cuando era así, se lo decía en la cara. Ustedes sigan lucrando”.

El audio al que hace referencia la actriz es un mensaje de voz que Diego le mandó muy enojado a su abogado Matías Morla, donde le avisa que no va a ir al casamiento de Dalma, el cual se celebró el 31 de marzo de 2018 en Pilar.

“Confirmado, no voy. Porque encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que nunca le hicieron nada. Lily, Kity y Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis dos hijas cuando tenían hambre, le hacían tortas fritas a las dos de la mañana en verano. Confirmáselo a mis hermanas que yo no voy a ningún casamiento”, se lo escucha decir en el mensaje que se filtró en los medios.

Un mes después del casamiento, Dalma reconoció que ella creía que Diego iba a ir. En Los ángeles de la mañana (eltrece) explicó: “Yo pensaba que él venía, me dijo que sí y no era necesario que me prometiera algo”.

Además contó que cuando supo que su papá no iba a estar presente, tomó una decisión: “Escribí en el chat que tenemos con mi mamá y mi hermana y les dije ‘les propongo a ustedes entrar conmigo’. Fue un momento increíble. De hecho, escuchaba llorar a todos”.

En ese momento también aclaró que todas sus tías estuvieron en la lista de casamiento: “¿Cómo no las voy a invitar? Son las hermanas de mi papá, algunas de ellas vinieron y les agradezco por eso, me encantó que fueran y compartir ese día con ellas. Algunas no quisieron ir y está bien”.