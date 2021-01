Graciana Peñafort volvió a la carga contra la Justicia: «Los del Tribunal y la Cámara de Casación son unos hijos de p…»

Tras haber escrito varios tuits donde insultó a la Justicia, Graciana Peñafort salió a hablar en el programa de Ernesto Tenembaum y volvió a la carga. La abogada defensora de Amado Boudou y exAFSCA durante la presidencia de Cristina Kirchner salió a aclarar sus insultos contra la Cámara de Casación y contó que se confundió pero que seguía pensando lo mismo por haberle negado la apertura de la feria a Héctor Timerman.

En una ida y vuelta bastante tenso con el periodista, la abogada explicó el motivo de su enojo y su rectificación en las redes sociales. «Leí la nota que hablaba de la apertura de la feria, por una causa que no es un tema de feria y la verdad que entendí que lo había hecho Comodoro Py, me acordé que no habían abierto una causa por una persona que se estaba muriendo», remarcó.

Sin embargo, Peñafort contó que se había equivocado y que cuando se dio cuenta de su error quiso remendarlo rectificando lo que había escrito pero no modificando los insultos si no a quienes iban dirigidos. «Me salió del alma una puteada, después leí la nota más tranquila y me rectifiqué que es lo que corresponde», aseguró la abogada de Boudou que luego tuvo un tenso intercambio con Tenembaum.

El periodista insistió que no podía creer que una personalidad como ella siga pensando que los insultos estuvieron bien y que no quiera pedir perdón por ellos. Sin embargo, Peñafort no cambió nunca su postura y explicó en reiteradas ocasiones que lo hizo porque cuando Héctor Timerman «se estaba muriendo no quisieron abrir la feria» y la culpa había sido de la Cámara de Casación.

«Yo no puedo cambiar como vos interpretas las cuestiones, lo que se es que con tu interpretación me hicieron una denuncia penal. Que empiecen a explicar porque no lo habilitaron por Héctor Timerman, es un dolor y un enojo. Es como lo siento yo, para mi si, a mi se me estaba muriendo Héctor Timerman. Sí son unos hijos de puta. El enojo fue real pero bueno Ernesto es lo que te parece a vos, nosotros somos personas», cerró Peñafort.

Con información de www.elintransigente.com