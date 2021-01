Daniel Gollan no tuvo piedad contra Elisa Carrió: «No se le cae una idea y no entiende nada de estas cosas»

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires habló en una entrevista con radio AM 750, donde destrozó a Elisa Carrió por haber denunciado que la entrega de las vacunas Sputnik «era un negocio de Cristina con los rusos». Daniel Gollan explicó que la líder de la Coalición Cívica solo sabe hacer eso «denuncismo» y que comenzó a hacer campaña política con esa estrategia informó la agencia Télam.

Además, el funcionario de Salud habló sobre la subida de casos en las últimas semanas que llevó a unas restricciones nocturnas y el «relajamiento» que sufrió la sociedad y que se nota en los contagios. Asimismo, explicó que a pesar del incremento hay una esperanza ya que en los últimos días, las cifras han comenzado a disminuir y confirmó que se entendió que con «cuidados» se pueden hacer muchas cosas.

«Estamos en año electoral y Elisa Carrió y toda esa gente de la Coalición Cívica la única campaña política que saben hacer es la del denuncismo. Coincide con que tiene que empezar a hacer campaña política, como no se les va a caer una sola pero ni media idea de nada. Entonces lo único que saben hacer, salir a hacer denuncias falsas, lawfare no sé si creerán que todavía eso es efectivo, yo creo que no. Está absolutamente descalificada la doctora Carrió para opinar de estas cosas porque no entiende nada», arremetió el funcionario contra una de las líderes de la oposición.

Por otra parte, Gollan explicó que durante las semanas de las fiestas las personas se relajaron y eso se notó mucho en el fuerte incremento de casos que llevó a la provincias y varias provincias a tomar medidas restrictivas. «Todos nos relajamos un poco. Incluso aquellos quienes más se cuidaban», aunque el ministro agregó que ahora la curva comenzó a bajar.

«Hace una semana, los indicadores dejaron de crecer a la velocidad que lo venían haciendo. La gente está entendiendo que con cuidados se pueden hacer muchas cosas. Es notable la diferencia en el comportamiento en las playas que vimos en la última semana. Pareciera que después del relajamiento de fin de año, subimos la guardia. Eso se está reflejando en los números», cerró el ministro.

Con información de www.elintransigente.com