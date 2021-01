Perotti definió los cambios en su gabinete

El gobernador de la provincia Omar Perotti confirmó este viernes los cambios en su gabinete. El retoque ministerial había sido adelantado casi tres meses atrás por el propio mandatario provincial y terminó acelerando la salida de Esteban Borgonovo del estratégico Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad (desde entonces vacante). Roberto Sukerman, ahora ex ministro de Trabajo, ocupará el despacho que dejó libre Borgonovo en Gobierno.

El mandatario aprovechó una conferencia de prensa en la sede Rosario de Gobernación para despejar todas las dudas que se suscitaron desde que a fines del año pasado anticipó que haría cambios en su equipo de ministros. "No hay grandes secretos. Así que no se por qué no decirlo ahora. Habrá cambios a partir del lunes. Ese día serán puestos en funciones", señaló Perotti ante una pregunta puntual sobre la reformulación de equipo.

Desde el gobierno provincial se dejó trascender días atrás que la elección de Sukerman se sostenía en que el rosarino estuvo desde el principio en el gabinete, mantuvio un alto perfil en tiempos de pandemia y maneja la agenda legislativa. Además, a los fines de preservar la unidad del PJ que marcó el triunfo peronista en las urnas en 2019, de cara al año electoral que empieza, hay que tener en cuenta que Sukerman se enrola en La Corriente, el espacio que lidera el ministro de Defensa nacional, Agustín Rossi.

El nuevo esquema del gabinete también ubica al secretario de Articulación de Políticas Públicas, Marcos Corach (una de las espadas de Omar Perotti), al frente del Ministerio de Gestión Pública, cuyo titular, Rubén Michlig, piloteará una jefatura de asesores del Ejecutivo. Un cambio de rol diseñado para acrecentar el “volumen político” de la administración y mejorar los canales de comunicación con las Cámaras alta y baja.

En tanto, el lugar que deja liberado Sukerman, será ocupado por Juan Manuel Pusineri, actual secretario de Trabajo. Pusineri es un hombre cercano al concejal rosarino Eduardo Toniolli, referente del Movimiento Evita.

