El kirchnerismo duro presiona al Gobierno por un indulto para los detenidos por causas de corrupción: “Que resuelvan el problema”

“Que resuelvan el problema nuestro”. Así de tajante fue Milagro Sala, en línea con el reclamo que viene realizando desde hace un tiempo el kirchnerismo duro al Gobierno, buscando un indulto o una amnistía para los dirigentes detenidos por causas de corrupción. Sala justamente cumple una condena de 13 años de cárcel por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión.

“No es nada gracioso que en plena democracia y con un gobierno nacional y popular haya presos políticos en el país. Estoy indignada porque escucho a funcionarios nacionales decir que no van a dar el indulto ni la amnistía porque confían en la Justicia... si la Justicia cuántas veces los cagó”, enfatizó Sala, durante un Zoom que compartió con Luis D’Elía y Eugenio Zaffaroni, junto a miembros de la agrupación Populismo K.

En esa línea, citó dichos de la vicepresidente Cristina Kirchner, quien más de una vez habló de un supuesto lawfare: “Como dijo Cristina, hay que enfrentarlo y cambiar la Justicia. Pido una reforma judicial para que corramos el lawfare y cambiemos la Justicia. Vamos a la reforma judicial, pero urgente”.

Sala aseguró que se siente “basureada y humillada” por el gobierno nacional ya que ella pensó que con el recambio presidencial, su situación y la de los otros presos K iba a cambiar. “Todos estábamos esperando ansiosamente para que asuma Alberto Fernández como presidente porque decíamos que se iba a terminar esta historia donde avasallaron nuestros derechos”, reconoció.

“Primero comenzaron a discutir si éramos presos políticos o presos con detenciones arbitrarias. Estuvieron tres meses discutiendo eso y era ida y venida. Ya pasó casi un año y ahora últimamente hablan del indulto y otros salieron a decir amnistía”, recordó. Y continuó con su descargo: “Hoy vuelvo a decir lo mismo que dije siete meses atrás: que resuelvan el problema nuestro. Es fácil opinar desde lo no vivido”, arremetió contra el Gobierno.

Sala fue detenida en 2016 por un acampe frente a la sede del gobierno jujeño que lidera el radical Gerardo Morales. Entre las condenas que recibió hay una de tres años de prisión en suspenso por encabezar una agresión contra Morales en 2009, cuando el actual mandatario provincial era senador.

Además fue condenada a 13 años de cárcel por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la causa llamada “Pibes Villeros”. En ese expediente se investigó el desvío de fondos estatales por más de 60 millones de pesos, cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales que nunca se hicieron, entre 2011 y 2015.

En 2018 la Corte Suprema determinó que la dirigente volviera a cumplir prisión domiciliaria al ordenarle al juez de Jujuy Pablo Pullen Llermanos que le devolviera el beneficio a la dirigente, tal como lo había solicitado en 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las declaraciones de Milagro Sala fueron hechas durante un Zoom de 1 hora y 40 minutos que compartió junto al ex miembro de Corte la Suprema, Eugenio Zaffaroni, el ex diputado Luis D’Elía e integrantes de la agrupación Populismo K.

“La solución legal inmediata es el indulto. Alberto contesta y dice que es un resabio monárquico y no se puede indultar a un procesado. Hay media biblioteca que dice una cosa y media que dice la otra. Yo leo media biblioteca y él lee la otra”, señaló Zaffaroni, quien se mostró de acuerdo en otorgar este beneficio.

Sin embargo, puso en duda que finalmente el jefe de Estado se expida sobre ello: “Yo no estoy en el lugar del Presidente y no tengo la visión de quien está en el gobierno, no sé si aguanta el costo político. Pero seamos sinceros, es una cuestión de costo político no jurídica”.

Y luego deslizó la posibilidad de liberar a los presos K a través de una amnistía: “También puede ser una amnistía. Habría que pensarlo pero es otra posible solución. Pero además de esto hay que pensar en cambiar la estructura del Poder Judicial”.

En tanto, D’Elía, que fue condenado a 2 años y 9 meses de prisión por incitación al delito, apuntó contra los Estados Unidos. “Hace 40 años EEUU usaba el Plan Cóndor y a los militares y hoy se hace lawfare. Otros lo llaman Plan Atlanta porque fue diseñado en esa ciudad y se aplica en todo el continente persiguiendo a los presidentes que estuvieron en la foto del 5 de noviembre de 2015, donde dijeron NO AL ALCA, y a toda la militancia”, arremetió el dirigente piquetero.

Mientras abordaba los aspectos jurídicos acerca de esas dos figuras legales que podría aplicar el Gobierno, Zaffaroni también criticó con dureza a Macri: “Este es un gobierno que voté y lo volvería a votar. Si no estuviera este gobierno, hay una posibilidad de que yo no estuviera vivo; o si hubiera sido Macri reelecto, tendríamos 300 mil muertos por la pandemia y entre los 300 mil podría estar yo”.

Mientras que la Corte Suprema continúa siendo objeto de las críticas oficiales por haber confirmado la condena a cinco años y ocho meses de cárcel para el ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, este sábado habrá una nueva movilización hasta el edificio del máximo tribunal para reclamar la libertad de los presos K.

